Một kiểu ăn bám cha mẹ đang len lỏi vào nhiều gia đình, bố mẹ mệt mỏi nhưng tặc lưỡi: Thôi, con không gây sự là được!

Tại Trung Quốc, một người con trai tốt nghiệp đại học đã 7 năm nhưng tự nhốt mình trong căn phòng mười mét vuông. Mẹ anh ngày ngày ba bữa bưng cơm để trước cửa. Suốt 7 năm, anh ta chỉ đi làm bập bõm vài ngày, cộng lại chưa đầy một tháng. Hai ông bà già chi tiêu mọi khoản điện nước, mạng mẽo, ăn uống từ khoản lương hưu chưa đầy 6.000 tệ (khoảng 20 triệu VND). Người mẹ cười khổ: "Nó không đòi tiền là chúng tôi đã tạ ơn trời đất rồi".

Kiểu ăn bám truyền thống là ngửa tay đòi tiền một cách ngang ngược. Nhưng "ăn bám kiểu mới" lại mang một bộ mặt khác: Không chủ động mở miệng, không gây chuyện sinh sự, thậm chí trong mắt người ngoài còn là một "đứa trẻ ngoan".

Họ ăn ở tại nhà bố mẹ, mọi chi phí sinh hoạt do người già gánh vác. Bản thân họ cho rằng mình đang sống "gác kiếm, chi phí thấp", nhưng thực chất chi phí không hề giảm đi, nó chỉ được chuyển giao toàn bộ sang vai cha mẹ. Kiểu ăn bám này đáng sợ nhất ở chỗ: Nó không cần lên tiếng, nó chỉ cần sự im lặng.

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Thế hệ bị mắc kẹt: Không phải lười mà là bất lực

Đây không đơn thuần là câu chuyện lười biếng. Nhìn vào những con số thực tế, có thể thấy ra nguyên nhân:

Thứ nhất, thị trường khốc liệt: Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Trung Quốc độ tuổi 16-24 và 25-29 đang ở mức cao. Khóa tốt nghiệp đại học năm 2026 dự kiến đạt 12,7 triệu người, tiếp tục phá kỷ lục. Nhiều người rải hàng trăm hồ sơ nhưng đều bị từ chối vì lương quá thấp hoặc yêu cầu kinh nghiệm.

Thứ hai, bài toán kinh tế tuyệt vọng: Có những người trẻ bỏ phố lớn về quê vì nhận ra: Dù bố mẹ có dốc hết tiền tích lũy mua cho căn nhà, họ vẫn phải còng lưng trả nợ ngân hàng suốt 30 năm tới. Tính đi tính lại, "tỷ suất hoàn vốn" của việc nỗ lực là quá thấp. Họ chọn ở cùng bố mẹ, không mua nhà, không kết hôn, không sinh con.

Thứ ba, áp lực tâm lý nặng nề: Báo cáo từ Viện Tâm lý học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc chỉ ra tỷ lệ lo âu và trầm cảm ở thanh niên từ 18-34 tuổi tăng mạnh. Kiểu ăn bám này là bị động và thầm lặng, nhưng xã hội lại dễ dàng gắn cho họ cái mác là "lười".

Bài học nhãn tiền từ Nhật Bản

Tại Nhật Bản, hiện tượng này gọi là "Vấn đề 8050", tức là cha mẹ 80 tuổi vẫn phải nuôi những đứa con vô nghề nghiệp đã 50 tuổi. Chỉ đến khi cha mẹ già đổ bệnh nhập viện, những đứa con mới bàng hoàng nhận ra tiền của cha mẹ không đồng nghĩa với tấm bảo hiểm trọn đời cho mình.

Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Già hóa Trung Quốc, hơn 60% gia đình ở thành thị tồn tại hiện tượng "người già nuôi người trẻ". Con số này phản ánh một rào cản lớn ngăn cách giữa thị trường việc làm, hệ thống giáo dục, giá nhà và sức khỏe tâm lý. Tiêu chuẩn của các bậc cha mẹ đã lùi từ "mong con hóa rồng" xuống thành "chỉ cần nó không gây chuyện là được".

Việc này sẽ gây ra những hệ lụy tương lai. Nếu hàng triệu người trẻ rút lui khỏi thị trường lao động trong thời gian dài, quỹ lương hưu sẽ cạn kiệt. Đến khi thế hệ cha mẹ già yếu cần người chăm sóc, con cái của họ sẽ không đủ năng lực kinh tế lẫn tâm lý để gánh vác.

Đến lúc đó, thứ sụp đổ không phải là một cá nhân, mà là cả hai thế hệ...

Nguồn: QQ