Từng là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Lương Lạc Thi có sự nghiệp đáng mơ ước khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm đang trên đỉnh cao danh tiếng, cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để xây dựng gia đình và sinh ba người con trai cho tỷ phú Lý Trạch Giai.

Chuyện tình của họ từng nhận được rất nhiều sự chú ý nhưng cuối cùng không đi đến cái kết viên mãn. Năm 2011, Lương Lạc Thi và Lý Trạch Giai bất ngờ thông báo chia tay sau 3 năm gắn bó. Họ chưa từng kết hôn.

Sau khi chia tay, Lương Lạc Thi trở thành mẹ đơn thân của 3 cậu con trai. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nữ diễn viên vẫn chọn dành phần lớn thời gian và tâm sức cho việc nuôi dạy con.

Quan điểm dạy con đáng nể

Con trai cả của cô sinh năm 2009, hai con trai sinh đôi sinh năm 2010. Cả ba đều đã bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn được xem là không hề dễ dàng với bất kỳ bậc phụ huynh nào.

Điều khiến nhiều người chú ý là cách Lương Lạc Thi đồng hành cùng các con trong những vấn đề vốn được xem là khá nhạy cảm. Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên cho biết cô chủ động tìm mua sách về giáo dục giới tính để các con đọc và tìm hiểu.

Là mẹ của ba cậu con trai, cô thừa nhận có những chủ đề khiến bản thân cảm thấy ngượng ngùng. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Lương Lạc Thi lựa chọn đối diện với thực tế rằng con đang lớn lên và cần được trang bị kiến thức đúng đắn.

Cô để các con tự đọc sách, tìm hiểu trước, sau đó nếu có thắc mắc thì có thể trao đổi với mẹ. Cách làm này giúp những cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn, đồng thời tạo cho trẻ cảm giác được tôn trọng thay vì bị áp đặt.

Nhiều chuyên gia giáo dục từng nhấn mạnh rằng giáo dục giới tính không chỉ là câu chuyện về cơ thể mà còn là bài học về ranh giới cá nhân, sự tôn trọng bản thân và trách nhiệm trong các mối quan hệ. Việc cha mẹ chủ động mở ra những cuộc trò chuyện này sẽ giúp trẻ tránh tìm kiếm thông tin từ các nguồn thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Không chỉ quan tâm đến việc giáo dục giới tính, Lương Lạc Thi còn rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của các con.

Nếu như khi còn nhỏ, cô từng chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội thì những năm gần đây, nữ diễn viên gần như không còn đăng tải gương mặt các con. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều người cho rằng đây là một lựa chọn đáng suy ngẫm.

Thay vì biến con thành tâm điểm chú ý, cô muốn các con có một tuổi thơ bình thường nhất có thể, tránh áp lực từ dư luận cũng như sự soi mói không cần thiết.

Một điều khác được nhiều người yêu mến ở Lương Lạc Thi là nỗ lực nuôi dưỡng lòng đồng cảm cho các con. Từng lớn lên trong gia đình thiếu vắng cha từ nhỏ và chứng kiến mẹ một mình vất vả nuôi con, cô hiểu giá trị của tình thân cũng như sự sẻ chia.

Nữ diễn viên từng nhiều lần đưa các con tham gia các hoạt động ngoài trời, du lịch và trải nghiệm thực tế. Với cô, việc mở rộng thế giới quan quan trọng không kém thành tích học tập. Trẻ cần hiểu cuộc sống có nhiều hoàn cảnh khác nhau, biết trân trọng những gì mình đang có và học cách quan tâm đến người khác.

Đáng chú ý, dù các con có xuất thân đặc biệt khi là cháu nội của gia tộc giàu có bậc nhất Hong Kong, Lương Lạc Thi vẫn cố gắng nuôi dạy các con theo hướng giản dị và độc lập. Cô không thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa hay những đặc quyền mà các con được hưởng. Thay vào đó, nữ diễn viên tập trung xây dựng cho các con những giá trị nền tảng như trách nhiệm, sự tử tế và lòng biết ơn.

Nhiều phụ huynh cho rằng điều đáng học hỏi nhất ở Lương Lạc Thi không phải việc cô cho con học trường nào hay sống trong điều kiện vật chất ra sao, mà là cách cô chủ động hiện diện trong quá trình trưởng thành của con.

Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, Lương Lạc Thi có thể không sở hữu câu chuyện tình yêu như mơ, nhưng cách cô kiên trì đồng hành cùng ba cậu con trai lại nhận được nhiều sự đồng tình. Bởi suy cho cùng, điều quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành cho con không phải là tiền bạc hay danh tiếng mà là sự hiện diện, thấu hiểu và những bài học giúp con trưởng thành thành người tử tế.