Theo thông tin từ Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan, nạn nhân là ông Sakarin Wichacharn, 48 tuổi.

Trước đó, các cán bộ trong khu bảo tồn tìm cách liên lạc với ông Sakarin vì ông được phân công hỗ trợ tổ chức một trại hè dành cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, không thấy ông xuất hiện theo lịch.

Khi đến khu nhà ở của nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại cùng các vật dụng cá nhân vẫn còn tại chỗ. Xung quanh hiện trường có nhiều dấu vết cho thấy ông đã bị một con vật hoang dã tấn công rồi kéo khỏi nơi ở.

Vết máu được tìm thấy trong rừng

Hiện trường sự việc (Ảnh: Khaosod)

Thi thể ông Sakarin được tìm thấy cách khu nhà khoảng 200 m, gần suối Thap Salao thuộc huyện Lan Sak. Tại hiện trường, các cán bộ cũng ghi nhận nhiều dấu chân hổ còn mới, nên bước đầu nhận định nạn nhân có thể đã bị hổ tấn công.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra vụ việc và rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khu bảo tồn.

Ông Sakarin (Ảnh: The Nation)

Sau vụ việc, Khu bảo tồn động vật hoang dã Huai Kha Khaeng đã thông báo tạm thời đóng cửa. Hiện nguyên nhân chính xác của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: Bangkok Post