Vụ việc xảy ra vào ngày 19/4 tại Dovgaluk Circus, khi ba con hổ đang biểu diễn. Theo hình ảnh ghi lại, có thể thấy tấm lưới bảo vệ bao quanh sân khấu bất ngờ bị hạ xuống, khiến các con vật hoảng sợ.

Ngay sau đó, ba con hổ bắt đầu kích động và có dấu hiệu xung đột. Một con trong số chúng đã nhảy ra khỏi khu vực biểu diễn, lao thẳng vào khu ghế ngồi của khán giả, gây ra cảnh hỗn loạn. Nhiều người la hét, hoảng loạn rời khỏi vị trí.

Ban tổ chức nhanh chóng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và ngồi yên để tránh làm con vật thêm kích động. Một số khu vực gần vị trí con hổ xuất hiện được sơ tán khẩn cấp. Một huấn luyện viên đã cố gắng tiếp cận và khống chế con vật.

Theo các báo cáo ban đầu, rất may không có thương vong xảy ra.

Một nguồn tin cho biết con hổ thậm chí đã chạy ra ngoài khu vực rạp trong vài giây trước khi quay trở lại. Dù vậy, nó không tấn công bất kỳ ai.Giám đốc rạp xiếc, ông Nikolai Dovgaluk, cho biết huấn luyện viên đã nhanh chóng đeo vòng cổ và đưa con hổ trở lại chuồng an toàn. Ông khẳng định: “Không thể nói là hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng đây là những con hổ đã được huấn luyện.”

Ông cũng cho rằng nguyên nhân sự cố là do lỗi nhân viên và “sự trùng hợp”, đồng thời nhấn mạnh việc khán giả giữ được bình tĩnh đã giúp tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: The Sun