Mới đây, Phùng Thiệu Phong đã gây chú ý với màn cameo trong bộ phim Tình Yêu Không Có Thần Thoại. Trong phim, anh mang đến hình tượng một người đàn ông với vẻ ngoài phong độ, lịch thiệp, tinh tế và hết mực si tình. Thế nhưng, tất cả những điều đó chỉ là lớp mặt nạ giả tạo mà thôi. Thực tế, nhân vật này là một người tàn nhẫn, thực dụng và đầy toan tính.

Dù đây là một vai phản diện, tuy nhiên khán giả vẫn khó lòng ghét nổi do Phùng Thiệu Phong đã thể hiện một cách xuất sắc. Ở tuổi 47, trông anh vẫn điển trai vô cùng đến nỗi ngắm bao nhiêu lần cũng không chán. Nhờ visual như thể miễn nhiễm với thời gian cùng diễn xuất tốt, anh đã khắc họa hoàn hảo hình tượng một quý ông kim cương. Tất nhiên ở góc độ người xem, chúng ta đều biết đó là một kẻ xấu. Nhưng rõ ràng, đây là một kẻ xấu đủ sức khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng khó lòng cưỡng nổi. Và một khi bước vào mối quan hệ với anh ta, họ nhiều khả năng sẽ phải chịu đắng cay.

Cho những ai chưa biết, Tình Yêu Không Có Thần Thoại được chuyển thể từ tiểu thuyết Người Đàn Bà Độc Thân của Diệc Thư, thuộc thể loại tình cảm - đô thị do Đường Yên và Triệu Hựu Đình đóng chính. Tác phẩm này muốn khai thác chủ đề là sự thực dụng trong tình yêu, cũng như hành trình trưởng thành của nữ chính Lâm Triển Kiều, một cô gái mạnh mẽ, độc lập và mong muốn tìm kiếm tình yêu chân thành.

Nói thêm về Phùng Thiệu Phong, anh là một ngôi sao nam cực kỳ nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, nam tài tử từng được góp mặt trong những bộ phim như Kinh Kha Truyền Kỳ, Anh Hùng Trung Hoa, Phong Vân 2, Cuộc Đời Hoàng Mai Nhi...nhưng chưa để lại quá nhiều dấu ấn.

Cái tên Phùng Thiệu Phong bắt đầu đến gần hơn với công chúng từ khoảng năm 2007 khi anh góp mặt trong Tuế Nguyệt Phong Vân, sau đó là Mai Khôi Giang Hồ (2008) và Mỹ Nhân Tâm Kế (2010). Dẫu vậy, nam tài tử chỉ thật sự bật lên mạnh mẽ sau thành công của bộ phim cung đấu nổi tiếng Cung Tỏa Tâm Ngọc.

Với bước đà từ Cung Tỏa Tâm Ngọc, Phùng Thiệu Phong liên tục được trao cơ hội ở những dự án lớn như Lan Lăng Vương, Tân Tây Du Ký, Hậu Cung, Minh Lan Truyện. Không chỉ vậy, anh còn tấn công cả màn ảnh rộng với các bom tấn như Họa Bì 2, Hồng Môn Yến, Địch Nhân Kiệt, Tây Du Ký.

