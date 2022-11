Một học sinh lớp 7 cứu cụ ông thoát nạn khi đoàn tàu lao tới

Em Hoàng Mạnh Chiến, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Cẩm Thịnh (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dũng cảm cứu ông cụ 69 tuổi bị ngã trên đường ray. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (69 tuổi, nhà ở tổ 4, khu 7b, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả) đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bị ngã giữa đường ray và không tự đứng dậy được.

Lúc này, đoàn tàu chở than từ hướng thành phố Cẩm Phả về Cửa Ông đang di chuyển tới gần, khiến ông Vót càng luống cuống. Rất may, đúng lúc này, em Hoàng Mạnh Chiến vừa đạp xe tới. Thấy ông Vót đang luống cuống giữa đường ray, hiểm nguy cận kề, không chút đắn đo, em Chiến liền quăng xe đạp lao vào kéo ông ra khỏi đường ray. Ngay sau đó đoàn tàu chở than cũng lao tới.

Nhờ sự giúp đỡ của em Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ do thanh gạt của đầu tàu đẩy xe máy của ông trượt đi khoảng 3 mét. Thoát nạn trong gang tấc, ông Vót rất cảm kích, biết ơn trước sự dũng cảm, nhanh nhạy của em Chiến.

Em Hoàng Mạnh Chiến bộc bạch, cháu thấy người nằm ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang tới gần nên vội kéo ra. Nhưng nghĩ lại, cháu cũng thấy sợ vì nếu sức cháu không kéo nổi mà bị ông Vót giữ lại thì cháu và ông đều nguy hiểm...

Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cẩm Thịnh chia sẻ, nhà trường rất xúc động với hành động kịp thời dũng cảm của em Hoàng Mạnh Chiến. Em Chiến có học lực khá, là học sinh ngoan, hiền, ít nói và có phần nhút nhát. Khi nhận được thông tin về hành động nhanh trí, dũng cảm của em khiến các giáo viên rất tự hào và khá bất ngờ.

“Trong chiều 28/11, nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ tuyên dương với sự tham gia của một số đoàn thể và chính quyền địa phương. Thành Đoàn Cẩm Phả, Đảng ủy phường Cẩm Thịnh và nhà trường đã có quyết định sẽ tặng Giấy khen, phần quà nhỏ cho học sinh Hoàng Mạnh Chiến, đồng thời đang làm tờ trình đề nghị UBND thành phố Cẩm Phả tặng Giấy khen vì hành động dũng cảm của em Chiến. Việc làm của Hoàng Mạnh Chiến đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cứu người lúc hoạn nạn, cũng là dịp để nhiều bạn học sinh noi theo”, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Cẩm Thịnh Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.