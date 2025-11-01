Tối ngày 31/10, Hoa hậu Mai Phương chính thức cho ra mắt MV QUEENERGY và album đầu tay, mở màn cho hành trình âm nhạc chuyện nghiệp của mình. Lần trở lại này, Mai Phương thể hiện rõ sự chuyển mình táo báo và đầy năng lượng khi bước vào lĩnh vực nghệ thuật với vai trò ca sĩ.

Album đầu tay của cô gồm 11 ca khúc, mở màn với First Face và khép lại bằng Vedette, hé lộ concept mang đậm hơi hướng runway thời trang mà toàn bộ dự án hướng đến. Mai Phương chia sẻ, album là nơi cô ghi lại cảm xúc chân thật bản thân, đồng thời gửi gắm những thông điệp về hành trình trưởng thành trong suốt một năm qua.

Hoa hậu Mai Phương chính thức cho ra mắt MV QUEENERGY và album đầu tay

Trong MV QUEENERGY, Mai Phương xuất hiện với hình ảnh cá tính, ánh mắt mạnh mẽ cùng phong cách thời trang hiện đại, thể hiện rõ hình ảnh lột xác và đầy khí chất so với trước đây. MV được đầu tư chỉn chu với nhiều góc quay và hình ảnh ấn tượng. Phần ca từ của ca khúc cũng được viết bằng tiếng Anh.

Mai Phương tổ chức showcase ra mắt album đầu tay

Cũng trong tối 31/10, Mai Phương tổ chức showcase ra mắt album đầu tay. Nàng hậu mở màn bằng màn trình diễn bốc lửa với ca khúc chủ đề QUEENERGY, biến sân khấu thành sàn runway riêng của mình với những bộ trang phục ấn tượng và thần thái cuốn hút. Trong phần biểu diễn, Mai Phương thể hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh mẽ, tuy nhiên giọng hát live vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Những màn trình diễn được đầu tư công phu

Sự kiện không có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, song có sự xuất hiện và ủng hộ hết lòng của mẹ Hoa hậu Mai Phương, người luôn đồng hành và dõi theo từng bước trong hành trình nghệ thuật mới của con gái.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 1/11, MV QUEENERGY chỉ đạt hơn 22,5 nghìn lượt xem. Trên các nền tảng mạng xã hội, mức độ thảo luận về màn debut của Hoa hậu Mai Phương khá khiêm tốn, gần như không tạo được hiệu ứng lan tỏa. Trong khi đó, truyền thông và cộng đồng mạng lại đồng loạt dồn sự chú ý vào thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt vì hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sự việc bất ngờ này khiến màn ra mắt của Mai Phương hoàn toàn bị lu mờ, và nàng hậu vô tình trở thành “nạn nhân” của Trương Ngọc Ánh ngay trong ngày debut đầu tiên của sự nghiệp ca hát.

Màn debut của Mai Phương "không chút bọt sóng"

Vì nổ ra vụ việc Trương Ngọc Ánh bị bắt

Mặt khác, album đầu tay của Mai Phương lại là một lựa chọn khá mạo hiểm khi theo đuổi dòng nhạc kén người nghe. Trong khi, phần lớn người hâm mộ của cô vốn là fan sắc đẹp mang tính thời vụ, nên việc xây dựng một lượng khán giả trung thành trong âm nhạc không hề dễ dàng. Chính vì vậy, màn debut của Mai Phương khó tránh khỏi nguy cơ “flop” nếu xét trên khía cạnh hiệu ứng truyền thông và độ phủ sóng công chúng.

Mai Phương đối diện nhiều thách thức khi quyết định "cầm mic"

Hoa hậu Mai Phương chính thức debut với vai trò ca sĩ sau một năm kể từ khi thông báo gia nhập công ty VMAS, cùng chung đơn vị quản lý của Phương Mỹ Chi. Chuỗi hoạt động được triển khai liên tiếp thể hiện sự chuẩn bị trong suốt hơn một năm qua của nàng hậu. Trước đó, Hoa hậu Mai Phương cũng ít khi xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải những khoảnh khắc luyện tập ca hát, nhảy múa và hình ảnh đời thường giản dị. Dù từng thử sức trên vài sân khấu nhỏ, Mai Phương chưa từng phát hành sản phẩm chính thức hay định hình phong cách nghệ sĩ chuyên nghiệp. Vì thế, dự án lần này được xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoa hậu Mai Phương.

Clip: Xuân Thịnh