Tối 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố, bắt tạm giam. Thời gian qua, Trương Ngọc Ánh liên tục bị gọi tên liên quan đến những tranh chấp, nợ nần. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh Trương Ngọc Ánh tại Cơ quan Điều tra

Lúc này, nhiều người phát hiện Anh Dũng - bạn trai kém 14 tuổi của nữ diễn viên từng lộ ảnh cầm giấy nợ. Cặp đôi này bên nhau năm 2019. Đến tháng 3/2024, Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh vướng nghi vấn đường ai nấy đi do không còn xuất hiện bên nhau. Lần cuối cùng Anh Dũng xuất hiện tại giới giải trí là tháng 6/2024, sau đó như biến mất, trang cá nhân cũng không còn cập nhật.

Và đến tháng 9/2024, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Anh Dũng cầm tờ giấy được cho là giấy vay tiền, với thông tin cá nhân và chữ ký rõ ràng. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhiều người đặt nghi vấn về tình hình tài chính của anh. Tuy nhiên, Anh Dũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc này.

Đến nay, khi Trương Ngọc Ánh bị bắt, nghi vấn An Dũng cũng dính dáng đến nợ nần bị công chúng "đào" lại và càng thêm ngờ vực. Dù sao, mọi đồn đoán đều mang tính chủ quan và chưa được xác thực. Thực hư câu chuyện nam diễn viên phải viết giấy vay tiền và chụp ảnh xác nhận ra sao vẫn phải đợi người trong cuộc lên tiếng. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng chưa đưa ra bất kỳ động thái nào với bạn trai của Trương Ngọc Ánh.

Bạn trai Trương Ngọc Ánh từng lộ ảnh cầm giấy nợ

Về phần Trương Ngọc Ánh, cô thành lập công ty Đất Rồng từ năm 2007 và đảm nhận vai trò Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch. Vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo.

Vụ việc của nữ diễn viên này đang được điều tra làm rõ

Trương Ngọc Ánh sinh ngày 12/11/1976 tại Hà Nội, là diễn viên, người mẫu, doanh nhân và nhà sản xuất phim hàng đầu của Việt Nam. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ thập niên 1990, sau đó lấn sân sang điện ảnh và nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ diễn xuất tinh tế, phong thái quyến rũ và bản lĩnh nghệ sĩ.

Trương Ngọc Ánh nổi tiếng qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Áo Lụa Hà Đông, Hương Ga, Truy Sát, Ngọc Viễn Đông... và từng giành Giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vừa thành công trong lĩnh vực diễn xuất vừa có dấu ấn mạnh mẽ ở vai trò nhà sản xuất phim, khi sáng lập và điều hành TNA Entertainment – công ty chuyên sản xuất phim điện ảnh, chương trình nghệ thuật và tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Ngoài nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh còn là doanh nhân thành đạt, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thời trang, bất động sản, truyền thông và giải trí. Năm 2023, cô chính thức trở thành Giám đốc quốc gia (National Director) của Miss Earth Vietnam, đồng thời là nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Việt Nam, góp phần đưa nhan sắc Việt vươn tầm quốc tế.

Trương Ngọc Ánh từng là biểu tượng thành đạt và sắc đẹp



