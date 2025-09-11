Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam) khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Lúc bấy giờ, Hà Kiều Anh là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM.

Người đẹp 7x từng trải qua một lần đò trước khi có cuộc sống viên mãn ở hiện tại. Cô kết hôn lần đầu với doanh nhân giàu có, đình đám một thời. Ở cuộc hôn nhân này, cô và chồng chưa tổ chức lễ cưới mà chỉ đăng ký kết hôn rồi về ở cùng nhau. Biến cố ập đến cả 2 chia tay.

Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Ít lâu sau, Hoa hậu Việt Nam năm 1992 lên xe hoa với đại gia bất động sản là Huỳnh Trung Nam. Ông xã của nàng hậu từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 1 con riêng.

Về cuộc sống hôn nhân hiện tại, người đẹp gốc Hà Nội cho biết, cô và chồng vốn là bạn bè thân thiết trước khi cưới: "Tôi biết rõ về vợ cũ của chồng và chồng cũng biết rõ người yêu cũ của tôi. Hai chúng tôi rất hiểu nhau. Một ngày đẹp trời, anh Nam thích tôi, tỏ tình với tôi. Chúng tôi kết hôn, chung tay xây dựng cơ đồ", theo nguồn Dân Trí.

Trong mắt Hoa hậu Việt Nam 1992, chồng đại gia là người trầm tính, chung thủy, hết lòng vì vợ con. Ngược lại, chồng cũng hạnh phúc khi có cô là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ trong cuộc sống lẫn công việc.

Nói về bí quyết ứng xử "mẹ kế - con chồng", Hà Kiều Anh khẳng định cô không tồn tại khái niệm "con chung, con riêng". Trong gia đình, người đẹp làm tròn trách nhiệm một người mẹ khéo léo, chu toàn. Với con riêng của chồng và 3 người con chung, cô đều hết lòng chăm sóc, đối xử công bằng.

Hà Kiều Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục con cái. Cô từng tiết lộ: "Con trai lớn của tôi đang học bên Anh, đã có bạn gái rồi. Tôi cho mấy đứa con ăn học tốn kém lắm. Riêng con trai lớn đi học bên Anh đã mất 80 nghìn bảng một năm (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng). Đấy là con mới đang học lớp 11 thôi, còn chưa lên đại học, học đại học còn tốn nữa”, nguồn báo Thanh niên Việt.

Tổ ấm hiện tại của Hà Kiều Anh và ông xã.

"Siêu biệt thự" rộng 450 m2 được định giá 400 tỷ đồng của gia đình cô.

Căn biệt thự nhiều cây xanh, sân vườn thoáng mát.

Nội thất sang trọng.

Về cuộc sống vợ chồng, nàng hậu được chồng đại gia rất mực cưng chiều. Theo lời Hà Kiều Anh cô và chồng thấu hiểu, tôn trọng nhau. Hai vợ chồng tuy bận rộn với công việc kinh doanh nhưng luôn sắp xếp thời gian hẹn hò, đi nghỉ dưỡng cùng nhau để hâm nóng tình cảm.

Hiện tại, gia đình người đẹp sinh năm 1976 đang sống trong 1 căn "siêu biệt thự" nhà vườn rộng 450 m2, tọa lạc ở khu biệt thự quận 2, bên sông Sài Gòn, TP.HCM. Theo giới chuyên gia ước tính, nếu tính cả giá đất, chi phí xây dựng và nội thất thì giá căn biệt thự này có thể lên tới 400 tỷ đồng.

Được biết, Hà Kiều Anh đã mất tới 3 năm để xây dựng căn biệt thự này, từ năm 2004 đến 2007 mới đưa vào sử dụng.

“Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, một phòng khách thông với phòng ăn, một phòng kính bên ngoài để cả nhà ngồi đọc sách, trò chuyện khi rảnh rỗi. Phần lớn diện tích đất được tôi dành để làm vườn cây và hồ cá bao quanh nhà”, Hà Kiều Anh nói trên báo Ngôi Sao.

Ngoài cơ ngơi này, gia đình Hà Kiều Anh còn sở hữu nhiều bất động sản khác, trong đó có nhà tại Mỹ và một căn penthouse nằm trên tầng 20 của tòa tháp King's Tower, rộng 500m², sở hữu tầm nhìn 360 độ ôm trọn cả biển và núi – như một "lâu đài trên mây" giữa lòng thành phố.