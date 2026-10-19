Một hình thức bắt nạt học đường tinh vi mới: Kẻ bắt nạt vào hẳn MXH của cha mẹ nạn nhân, lấy ảnh về chế giễu, trêu chọc!

Tại nhiều trường học hiện nay, hình thức bắt nạt học đường đang có xu hướng dịch chuyển sang không gian số với phương thức tinh vi hơn. Thay vì các va chạm thể xác truyền thống, một bộ phận học sinh chủ động tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của phụ huynh bạn học nhằm thu thập hình ảnh đời tư, đánh giá điều kiện kinh tế gia đình và biến các dữ liệu này thành công cụ công kích tinh thần.

Từ hình ảnh kỷ niệm gia đình đến công cụ cô lập tập thể

Tại Trung Quốc, nhiều phụ huynh và giáo viên tiểu học phản ánh hiện tượng học sinh bị bạn cùng lớp lấy cắp hình ảnh từ trang cá nhân của cha mẹ để chế tác thành các meme mang tính chế giễu. Các hình ảnh này sau đó được phát tán qua các nhóm trò chuyện trên thiết bị đồng hồ thông minh trẻ em.

Một phụ huynh có con gái học lớp 5 cho biết con liên tục yêu cầu mẹ xóa toàn bộ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội sau khi bị một nhóm bạn cùng lớp dùng ảnh thời thơ ấu để đàm tiếu và thêu dệt tin đồn thất thiệt. Giáo viên tại một trường tiểu học khác cũng ghi nhận trường hợp nữ sinh lớp 5 bị một nhóm bạn tẩy chay bằng cách chụp lén sinh hoạt hằng ngày, ghép nối với dữ liệu tài khoản mạng xã hội và đe dọa phát tán toàn khối nếu nạn nhân phản kháng.

Do các hoạt động này chủ yếu diễn ra trên thiết bị cá nhân của học sinh thông qua tin nhắn tự xóa, nhà trường và gia đình thường chỉ nắm bắt được vụ việc khi tâm lý của học sinh đã chịu tổn thương nghiêm trọng trong thời gian dài.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Ranh giới mong manh giữa trêu đùa và bắt nạt tâm lý

Chuyên gia tâm lý học Sami Wong, người sáng lập tổ chức tư vấn 3Drips, nhận định hiện tượng này hội tụ đủ ba yếu tố cấu thành bạo lực học đường: hành vi cố ý, tính lặp lại và sự bất đối xứng quyền lực trong tập thể. Ở lứa tuổi khoảng 11, trẻ bước vào giai đoạn tiền dậy thì và đặc biệt nhạy cảm với nhu cầu hòa nhập nhóm. Nỗi sợ bị bài xích khiến nhiều học sinh có xu hướng im lặng chịu đựng hoặc tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là trò đùa quá trớn.

Khảo sát công bố trên tạp chí Adolescent Research Review năm 2025 chỉ ra rằng việc phân biệt giữa trêu chọc giải trí và bắt nạt mang tính sát thương phụ thuộc vào tần suất, mức độ chênh lệch quyền lực và tác động thực tế lên tâm lý nạn nhân. Đáng chú ý, một nghiên cứu vào tháng 7/2026 trên 1.319 học sinh trung học cho thấy khi các hình ảnh chế mang tính miệt thị được cả nhóm chấp nhận và bình thường hóa, khả năng nhận diện hành vi phân biệt đối xử của học sinh sẽ giảm sút, tạo môi trường cho bạo lực tinh thần tiếp diễn.

Nguy cơ từ việc công khai dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội

Việc dữ liệu mạng xã hội bị lợi dụng cho mục đích bắt nạt từng để lại hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Năm 2017 tại Anh, vụ tự tử của nam sinh 13 tuổi Arin Lyth được tờ The Guardian ghi nhận có liên quan trực tiếp đến việc nạn nhân bị quấy rối kéo dài, trong đó kẻ bắt nạt trích xuất hình ảnh cha mẹ em từ mạng xã hội để phát tán và lăng mạ trong các nhóm chat học sinh.

Trước thực trạng các nền tảng trực tuyến dễ dàng bị khai thác để điều tra đời tư và tìm kiếm điểm yếu cá nhân, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng hơn trong việc thiết lập quyền riêng tư khi đăng tải hình ảnh gia đình, đồng thời chủ động giám sát các kênh liên lạc số của con em để phát hiện sớm các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý.

Nguồn: QQ