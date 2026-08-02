Một giáo viên ở Cà Mau không đứng lớp vẫn được thanh toán tiền thỉnh giảng

Trường THPT Hiệp Thành, Cà Mau.

Sở GD&ĐT Cà Mau vừa có thông báo kết quả xác minh đơn tố cáo tại Trường THPT Hiệp Thành (phường Hiệp Thành). Theo thông báo, trong 6 nội dung tố cáo liên quan đến trường có 1 nội dung tố cáo đúng; 2 nội dung tố cáo đúng một phần; 3 nội dung tố cáo sai.

Qua xác minh, Sở GD&ĐT Cà Mau xác định việc Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Thành ký hợp đồng thỉnh giảng với bà Đỗ Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hậu (xã Vĩnh Hậu) nhưng bà Nga không trực tiếp giảng dạy mà nhờ giáo viên khác dạy thay là không đúng với nội dung hợp đồng. Nhà trường vẫn thanh toán tiền thỉnh giảng cho bà Nga dù không trực tiếp đứng lớp là sai quy định.

Ngoài ra, việc thanh toán tiền thỉnh giảng học kỳ II năm học 2024 - 2025 cho bà Nga với mức 156.032 đồng/tiết, trong khi quy chế chi tiêu nội bộ quy định 80.000 đồng/tiết, được xác định không đúng quy định.

Đối với nội dung tố cáo nhà trường phân công dạy vượt số tiết/ngày, qua kiểm tra thời khóa biểu các lớp 12 từ tuần 26 đến tuần 30 năm học 2025 - 2026 và đối chiếu quy định của Bộ GD&ĐT, Sở kết luận nội dung tố cáo là đúng.

Ở nội dung tố cáo nhà trường không công khai các khoản thu hoa hồng bảo hiểm, qua kết quả làm việc với các cá nhân liên quan và đơn vị bảo hiểm cho thấy, nhà trường không nhận tiền hoa hồng từ Bảo hiểm Bảo Việt Bạc Liêu. Các khoản bồi dưỡng được doanh nghiệp chi trực tiếp cho nhân viên triển khai nên nhà trường không có nghĩa vụ công khai. Sở kết luận nội dung tố cáo là sai.

Đối với những sai phạm nêu trên, Sở GD&ĐT Cà Mau yêu cầu Trường THPT Hiệp Thành thu hồi số tiền hơn 32 triệu đồng, tiền thỉnh giảng đã chi không đúng quy định cho bà Đỗ Thị Nga.

Về trách nhiệm cá nhân, Sở đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm quản lý đối với ông Vũ Văn Khiêm, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Thành, do để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý (trước đó ông Khiêm đã có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu nhà trường kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với nhiều cá nhân, gồm phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, kế toán, giáo viên trong việc ký duyệt giáo án, thanh toán tiền, dạy thay không đúng theo quyết định phân công chuyên môn của hiệu trưởng.