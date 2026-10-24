3.035 giáo viên bị phát hiện dùng bằng giả sau nhiều năm đứng lớp, số tiền lương có thể phải hoàn trả lên tới gần 4.000 tỷ đồng

Cuộc điều tra hé lộ những bất thường kéo dài nhiều năm

Một cuộc rà soát hồ sơ tuyển dụng tại bang Bihar, Ấn Độ, đã khiến hàng nghìn giáo viên tại các trường công lập rơi vào tình cảnh chưa từng có. Nhiều người từng giảng dạy suốt hàng chục năm, nhận lương đều đặn và có công việc ổn định, nay phải đối diện với nguy cơ mất việc cùng những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Vụ việc bắt nguồn từ những bất thường trong các đợt tuyển dụng giáo viên diễn ra từ năm 2006 đến năm 2015. Trong giai đoạn này, chính quyền địa phương đã tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cho hệ thống trường công lập. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các khiếu nại liên quan đến quy trình tuyển dụng, Tòa án cấp cao Patna đã yêu cầu Cục Điều tra Giám sát bang Bihar (VIB) tiến hành xác minh.

Cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng ra nhiều địa phương. Các cán bộ phụ trách phải thu thập, đối chiếu hồ sơ tuyển dụng và xác minh tính hợp lệ của những giấy tờ mà giáo viên đã sử dụng khi xin việc. Đáng chú ý, phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn ở những người bị tố cáo ban đầu mà còn mở rộng sang hàng trăm nghìn hồ sơ khác.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 670.000 chứng chỉ và giấy tờ học vấn của gần 350.000 giáo viên đã được đưa vào diện xác minh. Nhà chức trách còn phải liên hệ với 378 hội đồng giáo dục và trường đại học ở nhiều địa phương, thậm chí cả những cơ sở tại Nepal, để làm rõ nguồn gốc các văn bằng.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều loại giấy tờ không khớp với thông tin do các đơn vị cấp bằng lưu trữ. Một số văn bằng được cho là do các trường đại học, cao đẳng cấp nhưng thực tế không hợp lệ. Trong khi đó, có những giáo viên sử dụng chứng chỉ CTET và TET giả, vốn là các chứng chỉ liên quan đến điều kiện tuyển dụng giáo viên tại Ấn Độ.

Không dừng lại ở bằng cấp, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu giả mạo giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên, giấy tờ tùy thân Aadhaar, giấy chứng nhận độ tuổi và giấy xác nhận tình trạng khuyết tật. Những tài liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc một ứng viên có đủ điều kiện tham gia tuyển dụng hay được hưởng chế độ ưu tiên hay không.

Sau quá trình xác minh kéo dài, nhà chức trách xác định 3.035 giáo viên có liên quan đến sai phạm về hồ sơ tuyển dụng. Đây là những người đã được nhận vào làm việc tại các trường công lập dù sử dụng bằng cấp hoặc giấy tờ bị xác định là giả mạo.

Nguy cơ phải hoàn trả khoản tiền lương khổng lồ

Đáng chú ý, khi biết mình nằm trong diện bị điều tra, một số giáo viên đã chủ động xin nghỉ việc trước khi cơ quan quản lý hoàn tất các thủ tục xử lý. Tuy nhiên, việc rời khỏi ngành giáo dục không đồng nghĩa với việc những người này có thể tránh được trách nhiệm đối với hành vi bị cáo buộc.

Theo thông tin công bố vào tháng 7/2026, cơ quan chức năng đã lập 1.830 đơn trình báo hình sự (FIR) liên quan đến vụ việc. Ngành giáo dục bang Bihar đồng thời triển khai các thủ tục buộc thôi việc đối với những giáo viên có hồ sơ vi phạm.

Tuy nhiên, mất việc chưa phải hậu quả lớn nhất mà những người liên quan có thể phải đối diện. Sau khi xem xét thời gian công tác của các giáo viên, chính quyền bang Bihar còn đặt ra phương án thu hồi những khoản tiền lương và thù lao đã được chi trả trong suốt nhiều năm.

Theo thông tin được công bố vào tháng 7/2026, tổng số tiền dự kiến thu hồi lên tới khoảng 1.400 crore rupee, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản tiền này còn có thể bị tính thêm lãi, khiến nghĩa vụ tài chính của các giáo viên liên quan tăng cao hơn nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc một giáo viên đã làm việc suốt nhiều năm bằng hồ sơ giả mạo có thể không chỉ bị chấm dứt công việc mà còn phải hoàn trả những khoản thu nhập từng nhận trong quá trình đứng lớp. Dù vậy, con số gần 4.000 tỷ đồng mới là mức tiền được đề cập trong kế hoạch thu hồi, chưa phải khoản đã được thu hồi thực tế.

Phát biểu trước báo chí ngày 10/7/2026, Bộ trưởng Giáo dục bang Bihar, ông Mithilesh Tiwari, cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành trong thời gian dài và những kết quả mới công bố cho thấy quy mô sai phạm rất lớn. Ông khẳng định ngành giáo dục sẽ xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng bằng cấp và giấy tờ giả để được tuyển dụng.

Liên quan đến việc thu hồi tiền lương kèm tiền lãi, ông Tiwari cho biết quyết định cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ông cũng nhấn mạnh các đợt tuyển dụng giáo viên trong tương lai sẽ phải thực hiện việc xác minh bằng cấp và chứng chỉ bắt buộc trước khi tiếp nhận nhân sự.

Đáng nói, vụ việc có thể chưa dừng lại ở con số 3.035 giáo viên. Theo người đứng đầu ngành giáo dục bang Bihar, một số cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và bất kỳ trường hợp nào bị phát hiện vi phạm đều sẽ phải đối diện với biện pháp xử lý tương ứng.

Vụ việc không chỉ khiến hàng nghìn giáo viên đối diện nguy cơ mất việc và hoàn trả khoản tiền lương khổng lồ mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan tuyển dụng. Trong suốt nhiều năm, những hồ sơ có dấu hiệu giả mạo đã vượt qua quy trình kiểm tra để giúp người sử dụng chúng có được công việc trong hệ thống trường công lập.

Nguồn: NDTV