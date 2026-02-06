Một gia đình có phong thủy tốt thường có 3 điều không nên động tới: Càng động, vận may càng suy giảm

Người xưa có câu: "Gia đình biết tích phúc, ắt để lại hậu vận tốt đẹp".

Ai cũng mong có một mái ấm hạnh phúc, ấm áp, nơi có thể nương tựa và tiếp thêm sức mạnh mỗi khi mệt mỏi. Nhưng phúc khí chưa bao giờ tự nhiên rơi xuống, nó luôn có dấu hiệu. Những gia đình ngày càng đi lên, yên ấm và đủ đầy, thường đều giữ được "ba điều không động".

01. Không động đến cơn giận

Sống trên đời, mâu thuẫn, trắc trở, va vấp là điều khó tránh. Có người cười xòa, phủi bụi đứng dậy rồi tiếp tục bước đi. Nhưng cũng có người chìm trong oán trách, tự dằn vặt bản thân, đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Khi trở về nhà, họ trút toàn bộ bực bội và giận dữ lên người thân. Sau khi xả xong, bản thân thì nhẹ nhõm hơn, nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy lại giống như con dao, đâm thẳng vào trái tim người ở lại, khiến họ tổn thương và lạnh lòng. Cuối cùng, bầu không khí gia đình bị phá vỡ, và người chịu thiệt là tất cả.

Ảnh minh họa: Pinterest

Gia đình là bến đỗ bình yên, không phải là thùng rác cảm xúc. Người thân có thể bao dung, nhưng không ai có thể gánh đỡ mãi những cơn giận vô cớ. Khi liên tục tiêu hao năng lượng của gia đình, sớm muộn cũng sẽ bị chính những người thân yêu quay lưng.

Một gia đình tốt đẹp không thể thiếu sự hòa thuận. Những mái ấm hạnh phúc đều biết tự tiêu hóa cảm xúc, khi bước qua cánh cửa nhà là mang theo nụ cười và tinh thần tích cực. Chỉ khi mỗi cá nhân hướng lên, cả gia đình mới có thể ngày một tốt hơn.

02. Không động đến oán hận

Có một người phụ nữ vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài mười năm với tâm trạng suy sụp. Áp lực công việc và cuộc sống khiến những cuộc cãi vã giữa cô và chồng ngày một nhiều hơn. Cô uất ức: "Tại sao anh lúc nào cũng như vậy, nói bao nhiêu lần mà vẫn không thay đổi?".

Những chuyện cũ bị lôi ra, oán giận mới chồng oán giận cũ, cảm xúc bùng nổ không kiểm soát. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi và buông tay.

Thực chất, giữa họ không hề có thù hằn sâu nặng, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian, bị đào xới lặp đi lặp lại, khiến vết nứt ngày càng lớn, đến mức không thể hàn gắn.

Đã là người một nhà, cùng chung mục tiêu xây dựng cuộc sống bình dị nhưng yên ổn, cớ sao cứ mãi chấp nhặt những điều nhỏ bé? Oán hận là thứ rất kỳ lạ, càng níu giữ thì nó càng quay lại mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi học được cách buông bỏ, oán hận sẽ tự tan biến, các mối quan hệ cũng dần ấm lại.

Sống trọn vẹn với hiện tại, chuyện qua thì cho qua, đó mới là tầm vóc lớn nhất của một gia đình.

Ảnh minh họa: Pinterest

03. Không động đến dục vọng

Tham vọng quá mức chính là khởi đầu cho sự suy bại của một gia đình. Không ít câu chuyện đã chứng minh điều đó.

Có những gia đình vốn êm ấm, chỉ vì một người muốn đổi đời nhanh chóng, mơ làm giàu trong chốc lát mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người thân, lao vào con đường sai lầm. Kết cục là tiền mất, nợ chồng chất, vợ phẫn uất bỏ đi, cha mẹ già vừa trách móc vừa phải kéo thân mình đi làm để trả nợ thay con. Một mái ấm vốn trọn vẹn cứ thế tan vỡ.

Gia đình đi đến đường cùng thường là vì nhầm lẫn giữa tham vọng và nhu cầu. Dục vọng thì không bao giờ có điểm dừng, thỏa mãn được cái này lại muốn nhiều hơn cái khác. Khi con người sa đà vào danh lợi và vật chất, kết cục chỉ có thể là từ trên cao rơi xuống bùn lầy, từ đáy thấp rơi vào vực sâu, tan nát cả đời.

Biết đủ là hạnh phúc. Cuộc sống tốt đẹp không nhất thiết phải dựa trên nền tảng vật chất dư dả. Chỉ cần bữa cơm đạm bạc, cả gia đình quây quần bên nhau, bao dung và thấu hiểu, cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Không tham, chính là khởi điểm tốt nhất cho một gia đình.

Gia đình là bến đỗ cả đời của mỗi con người, là điểm tựa không bao giờ rời bỏ. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự vun đắp chung của tất cả các thành viên.

Vì vậy, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, hãy luôn ghi nhớ "ba điều không động" ấy, tránh xa xáo trộn và giữ lấy bình yên. Mong rằng về sau, mỗi người đều có thể sống trong hạnh phúc, trọn vẹn từng ngày.