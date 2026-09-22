Một đoạn clip cũ của Hà Anh Tuấn đang được dân tình chia sẻ "điên đảo": Điểm 10 cho sự tinh tế, học thức!

Một đoạn clip cũ của Hà Anh Tuấn đang khiến cộng đồng mạng chia sẻ "điên đảo" những ngày qua, nhận được cả nghìn lượt thả tim và bình luận. Theo đó, trong chương trình "Vì một Việt Nam tất thắng" được tổ chức năm 2021, Hà Anh Tuấn với vai trò là đại sứ chương trình đã giao lưu với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, đoạt giải cao cuộc thi vẽ tranh.

Giọng ca "Xuân Thì" đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chi phí học tập lên đại học cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng điện thoại cho một bạn nhỏ khác để học online.

Đáng chú ý, cách trò chuyện của Hà Anh Tuấn vô cùng tinh tế, khiến người được nhận quà cảm thấy hết sức ấm lòng:

"Từ bây giờ cho đến lúc mà đi vào trường đại học học bác sĩ ấy, nếu mà cho phép, nếu mà cần anh Hà Anh Tuấn, có cơ hội đồng hành hay giúp cái gì, thì cho anh biết nhé. Anh sẽ rất là vinh dự. Anh sẽ giúp đỡ nếu như anh được phép. Nếu Hoàng Oanh cho phép"; "Hà Anh Tuấn tặng em cái điện thoại học online nhé, có được không? Được không? Cho anh tặng nhé! Cố gắng học nhé".

Các clip chia sẻ về cách tặng quà năm ấy của Hà Anh Tuấn đều nhận tương tác khủng

Dưới video được "đào lại" này, cộng đồng mạng đã để lại hàng nghìn bình luận ngợi khen: "Trời ơi sao mà tinh tế thế. Đúng là của cho không bằng cách cho"; "Anh rất vinh dự, cho anh tặng nhé,... - sao có thể ấm áp như vậy";... Tài khoản MXH của em Ánh Tuyết - người được Hà Anh Tuấn tặng điện thoại cũng để lại bình luận cho biết: "Em là người trong video được chú Tuấn tặng điện thoại, em luôn biết ơn chú Tuấn nhiều lắm ạ".

Nhiều năm qua, Hà Anh Tuấn nổi tiếng không chỉ bởi tài năng ca hát mà còn bởi học vấn cao và đời tư sạch - đẹp, không scandal. Trước khi vào showbiz, anh từng là học sinh lớp chuyên Hóa tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và có 3 lần là học sinh giỏi môn Hóa toàn thành phố. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong chính là trường phổ thông có thành tích đào tạo đứng top đầu TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hà Anh Tuấn đỗ cùng lúc vào 2 trường đại học danh giá tại TP.HCM. Đó là Đại học Ngân hàng và Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM và xuất sắc giành suất học bổng du học tại Mỹ.

Thay vì chọn du học Mỹ, Hà Anh Tuấn quyết định đến Đức để theo học ngành Hóa tại trường Đại học kỹ thuật Darmstadt. Tại ngôi trường này, nam ca sĩ vừa tập trung trau dồi kiến thức, vừa tìm hiểu thêm nền văn minh lâu đời tại châu Âu.

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