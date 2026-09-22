Hình ảnh đêm hội trung thu ở khu dân cư ở Hà Nội gây tranh cãi nhất lúc này: Sao lại hành động như vậy trước mặt con trẻ?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ghi lại một tiết mục biểu diễn trong đêm hội Trung thu tại một khu chung cư ở Hà Nội. Nhiều cư dân đã bày tỏ sự bức xúc gay gắt trước nội dung bị cho là dục tục, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Được biết, sự việc diễn ra trên sân khấu "Đêm Hội Trăng Rằm" do Ban quản trị cùng đơn vị quản lý vận hành tòa nhà phối hợp tổ chức. Trong phần giao lưu, ảo thuật gia đã thực hiện màn trình diễn úp tấm lưới vào ngực một người phụ nữ rồi "hô biến" rút ra chiếc áo lót ngay trước sự chứng kiến của đông đảo trẻ em và phụ huynh. Đáng nói, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường phản ánh người biểu diễn còn liên tục dùng những lời lẽ khiếm nhã, cợt nhả để pha trò.

Hình ảnh cùng thông tin về sự việc nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận.

Bức ảnh gây tranh cãi

Sự dễ dãi trong khâu kiểm duyệt chương trình trẻ em

Nhiều ý kiến nhận định dù đây chỉ là một thủ thuật thị giác đơn giản bằng đạo cụ, việc khai thác hình ảnh nội y nhạy cảm vốn chỉ phù hợp với sân khấu giải trí người lớn. Khi mang trò đùa này vào một sự kiện công cộng dành cho trẻ em, nó lập tức trở nên phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục.

Trong các sự kiện thiếu nhi, tiêu chí chọn lọc nội dung không thể chỉ dừng lại ở yếu tố mua vui hay thu hút đám đông nhất thời. Ban tổ chức phải đặt độ tuổi khán giả và tính định hướng thẩm mỹ lên hàng đầu. Một chiêu trò có thể vô thưởng vô phạt tại tụ điểm người lớn, nhưng lại trở thành hạt sạn độc hại khi diễn ra trước mắt trẻ nhỏ.

Đừng để sân chơi cộng đồng thiếu an toàn

Tại các khu dân cư, phụ huynh thường đặt trọn niềm tin rằng sân chơi nội khu là môi trường an toàn, lành mạnh nhất cho con em mình. Niềm tin đó đặt lên vai ban tổ chức trách nhiệm rất lớn: từ khâu lựa chọn nghệ sĩ, duyệt kịch bản cho đến giám sát diễn biến thực tế trên sân khấu.

Bên cạnh kịch bản biểu diễn, văn hóa ứng xử và ngôn từ của người dẫn dắt cũng cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Những câu đùa dục tục, nhạy cảm dù được bọc dưới vỏ bọc hài hước vẫn có thể gieo vào nhận thức non nớt của trẻ sự tò mò lệch lạc và những nhận thức sai lầm về chuẩn mực hành vi.

Một đêm hội Trung thu trọn vẹn không cần đến những chiêu trò giật gân để mua chuộc tiếng cười. Điều con trẻ thực sự cần là một không gian thưởng thức nghệ thuật trong sáng, nhân văn và đúng với tinh thần của ngày hội tuổi thơ.