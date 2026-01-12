Ngay những ngày đầu năm 2026, một hòn đảo của Việt Nam bất ngờ được truyền thông Đông Nam Á gọi tên trong danh sách các điểm đến nổi bật nhất khu vực. Với vẻ đẹp còn nguyên nét hoang sơ, nơi đây được báo Thái Lan ví von "đẹp như phim điện ảnh", trở thành lựa chọn đáng chú ý cho xu hướng du lịch tránh đông, tìm về thiên nhiên.

Không phải cái tên nào đó quá nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo hay Cát Bà, đây chính là Phú Quý, hòn đảo thuộc vùng biển miền Trung, địa phận tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên Khaosod – một trong những tờ báo lớn của Thái Lan, đảo Phú Quý đã được đưa vào danh sách những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á năm 2026. Trong bài viết, Khaosod mô tả Phú Quý là hòn đảo sở hữu vẻ đẹp "như bước ra từ phim điện ảnh", với làn nước biển xanh trong, bờ đá tự nhiên, đường ven biển uốn lượn và không gian yên bình hiếm thấy.

Đảo Phú Quý nhìn từ trên cao (Ảnh IViVu)

Đáng chú ý, Phú Quý được xếp cùng nhóm các điểm đến "ít người biết nhưng rất đáng khám phá", phù hợp với du khách muốn tránh những trung tâm du lịch đã quá đông đúc. Theo Khaosod, chính sự nguyên sơ và nhịp sống chậm đã tạo nên sức hút khác biệt cho hòn đảo này trong bối cảnh du lịch đại trà đang dần bão hòa.

"Ngôi sao mới" của du lịch biển đảo Việt Nam vài năm gần đây

Các chuyên trang du lịch như Vietnam Travel hay Vietnam News từng nhận định, Phú Quý bắt đầu được chú ý rõ rệt từ giai đoạn sau năm 2019, và nổi lên mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19, khi xu hướng du lịch "ít đông – gần thiên nhiên – trải nghiệm bản địa" trở nên phổ biến.

Còn với các du khách đã đặt chân tới hòn đảo, họ đánh giá cao Phú Quý ở nhiều yếu tố: diện tích đảo không lớn, dễ khám phá bằng xe máy; nhiều bãi biển, ghành đá còn giữ được nét tự nhiên; đời sống ngư dân hiện hữu rõ nét; chi phí lưu trú, ăn uống ở mức dễ tiếp cận so với các đảo nổi tiếng khác. Một số trang du lịch nước ngoài còn gọi Phú Quý là "hidden gem" – viên ngọc ẩn của Việt Nam, phù hợp với những du khách đã quen thuộc với Phú Quốc, Nha Trang hay Côn Đảo và muốn tìm một trải nghiệm khác biệt.

Cảnh quan hoang sơ, đời sống bản địa bình dị của Phú Quý hấp dẫn du khách (Ảnh TH)

Phép so sánh với đảo Phú Quý và lưu ý cho du khách

Nếu Phú Quốc nổi bật với resort, dịch vụ giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp, thì Phú Quý hấp dẫn bởi sự yên tĩnh, ít thương mại hóa và thiên về khám phá. So với Lý Sơn – hòn đảo đã được biết đến sớm hơn – Phú Quý hiện vẫn giữ được mật độ du khách thấp hơn, được ví như "Lý Sơn của 10–15 năm trước".

Để đến Phú Quý, du khách thường di chuyển đến Phan Thiết, sau đó đi tàu cao tốc ra đảo với thời gian khoảng 2,5–3,5 giờ, tùy điều kiện thời tiết. Các chuyên trang du lịch quốc tế khuyến cáo nên theo dõi kỹ dự báo biển trước chuyến đi, bởi lịch tàu có thể thay đổi khi biển động, đặc biệt vào mùa gió.

Du khách di chuyển bằng tàu cao tốc ra đảo Phú Quý (Ảnh An Nam Tour)

Trên đảo, cách khám phá được nhiều du khách nước ngoài gợi ý là thuê xe máy chạy vòng quanh đảo, dừng chân tại các bãi biển và ghành đá còn giữ vẻ hoang sơ như Bãi Nhỏ – Gành Hang, Hòn Tranh hay vịnh Triều Dương. Không gian yên tĩnh, ít xe cộ và đường ven biển thoáng đãng khiến việc di chuyển quanh đảo trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Phú Quý cũng được đánh giá cao ở ẩm thực biển đảo, với hải sản tươi được chế biến đơn giản, mang đậm hương vị địa phương. Nhiều travel blogger nhận xét, ăn uống trên đảo không cầu kỳ nhưng tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với tinh thần nghỉ ngơi, khám phá chậm rãi.

Một vài hình ảnh du khách tới du lịch tại đảo Phú Quý (Ảnh Tổng hợp)

Tuy vậy, theo các hướng dẫn viên và du khách có kinh nghiệm, một số lưu ý cho những ai chưa đến Phú Quý như sau: Giao thông ra đảo phụ thuộc nhiều vào thời tiết do di chuyển bằng tàu biển; hạ tầng du lịch còn đơn giản, ít khách sạn cao cấp; dịch vụ giải trí ban đêm gần như không có. Hòn đảo phù hợp nhất cho chuyến đi 2–3 ngày, dành cho du khách yêu thiên nhiên, thích sự tĩnh lặng và muốn trải nghiệm một hòn đảo chưa bị du lịch đại trà tác động quá mạnh.