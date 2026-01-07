Mới đây, kênh truyền hình NDTV (New Delhi Television - Ấn Độ) đã công bố danh sách "26 địa điểm nên ghé thăm vào năm 2026", thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu du lịch quốc tế. Đáng chú ý, giữa hàng loạt cái tên đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Á, Tà Xùa (Sơn La) là điểm đến duy nhất của Việt Nam được vinh danh.

(Nguồn: Tiệm cà phê Hoàng Hôn - Khe Cải)

Theo NDTV, bảng xếp hạng này tập trung vào những điểm đến còn "nằm ngoài bản đồ du lịch đại trà", phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, tìm kiếm sự khác biệt và giá trị nguyên bản trong năm 2026. Các địa danh góp mặt đều chưa quá đông đúc, sở hữu cảnh quan thiên nhiên cuốn hút hoặc mang lại cảm xúc đáng nhớ chỉ sau một lần trải nghiệm.

Trong danh sách của NDTV, bên cạnh Tà Xùa còn có nhiều điểm đến nổi tiếng thế giới như Kotor (Montenegro), Svalbard (Na Uy), Neuchatel (Thụy Sĩ), Luang Prabang (Lào), Sapporo (Nhật Bản), Raja Ampat (Indonesia), Hurghada (Ai Cập), Mombasa (Kenya) hay Cusco (Peru). Việc Tà Xùa xuất hiện giữa những cái tên này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

(Nguồn: Vietnambooking.com)

(Nguồn: VTV)

NDTV mô tả Tà Xùa là "thiên đường săn mây" của Việt Nam, đặc biệt nổi tiếng với sống lưng khủng long - cung đường trekking được giới mê xê dịch truyền tai nhau suốt nhiều năm qua. Con đường hẹp dài khoảng 1,5-2km chạy dọc theo sống núi, hai bên là thung lũng sâu thẳm, phía trên là những lớp mây trắng bồng bềnh cuộn trào. Trải nghiệm bước đi giữa biển mây, nơi ranh giới giữa trời và đất gần như hòa làm một, mang lại cảm giác vừa phấn khích, vừa tĩnh lặng hiếm có.

Không gian còn hoang sơ, ít dấu ấn thương mại hóa chính là yếu tố khiến Tà Xùa ghi điểm mạnh với NDTV. Thay vì những khu du lịch đông đúc, ồn ào, nơi đây mang đến cảm giác nguyên bản: núi non hùng vĩ, mây trời biến đổi theo từng khoảnh khắc và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Với nhiều du khách quốc tế, Tà Xùa không chỉ là điểm check-in, mà là nơi để "sống chậm", lắng nghe thiên nhiên và chính mình.

(Nguồn: Tiệm cà phê Hoàng Hôn - Khe Cải)

Sau đợt sắp xếp địa giới hành chính năm 2025, xã Tà Xùa mới được hình thành từ việc hợp nhất ba xã Tà Xùa, Làng Chếu và Háng Đồng cũ, với tổng diện tích hơn 230km². Việc giữ nguyên tên gọi Tà Xùa đi kèm định hướng phát triển mạnh du lịch sinh thái, tập trung vào các thế mạnh sẵn có như săn mây, sống lưng khủng long và cây chè Shan tuyết cổ thụ.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tà Xùa dần chuyển mình khi người dân địa phương biết tận dụng khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan núi rừng đặc trưng để phát triển homestay, quán cà phê ngắm mây, dịch vụ trekking. Sự thay đổi này không chỉ mang lại nguồn thu ổn định hơn, mà còn góp phần cải thiện đời sống của cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại đây, trong khi vẫn giữ được nét mộc mạc vốn có.

(Nguồn: VTV)

Việc Tà Xùa lọt top 26 điểm đến toàn cầu năm 2026 không chỉ là niềm tự hào của riêng Sơn La hay vùng Tây Bắc, mà còn cho thấy du lịch Việt Nam ngày càng được thế giới chú ý ở những giá trị sâu hơn: hoang sơ, trải nghiệm và cảm xúc. Trong bức tranh du lịch quốc tế đầy cạnh tranh, Tà Xùa đang âm thầm ghi dấu bằng chính vẻ đẹp mây trời rất riêng của mình.