Một đại nhạc hội bị tố lợi dụng tên tuổi Anh Trai - Anh Tài, netizen đòi tẩy chay vì coi thường khán giả

Mới đây, đại nhạc hội Mega Booming “chốt đơn” tổ chức tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế (Huế) vào ngày 6/7, đang khiến MXH nổ ra tranh cãi vì khâu quản lý và truyền thông yếu kém. Cụ thể, BTC vừa tung ra poster giới thiệu dàn line-up chương trình gồm loạt Anh Trai - Anh Tài như Kay Trần, Quốc Thiên, ISSAC, Anh Tú, Quân A.P, WEAN, HURRYKNG, Hùng Huỳnh cùng MANBO, Phạm Anh Khoa, LyLy…

Mega Booming hội tụ nhiều ngôi sao Vpop nổi tiếng

BTC còn “chào hàng” gói ưu đãi du lịch kèm chỗ ở để khán giả có thể tối ưu ngân sách, cũng như tiết kiệm thời gian để trải nghiệm xem liveshow trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, bài đăng “thả hint” khách mời lại chỉ đề cập đến “Hi mom, Hi dad, Hi family, Hi couple” đến từ Hà Nội và TP.HCM là đối tượng tham dự chương trình.

Sự việc này không chỉ khiến Gai con bất bình mà đa số người hâm mộ cũng phải “chấm hỏi” trước kế hoạch từ BTC. Mega Booming mời 2 Anh Tài Kay Trần và Quốc Thiên cùng dàn nghệ sĩ khác nhưng lại thể hiện sự thiếu tôn trọng đến fan của họ, thay vào đó là “chăm chăm” vào FC của các Anh Trai Say Hi.

BTC chỉ đề cập đến FC các Anh Trai mà ngó lơ đi FC các Anh Tài và dàn nghệ sĩ khác

Đáng chú ý, đại nhạc hội này từng khởi động bán vé và dự kiến diễn ra vào ngày 5-6/4 nhưng vì quá ế ẩm nên phải tạm hoãn để tìm ra phương án xử lý phù hợp. Đặc biệt, line-up gốc không hề có sự góp mặt của Kay Trần và Quốc Thiên. Vì thế, người hâm mộ tin rằng việc mời thêm 2 Anh Tài này nhằm kích cầu mua vé, tăng hiệu suất tiếp cận tới nhiều khán giả hơn để tránh “dớp” ế vé lần nữa.

Kay Trần

và Quốc Thiên vốn không nằm trong line-up gốc

Cộng đồng Gai con đang đẩy vô số bài đăng yêu cầu BTC lên tiếng đính chính, đưa ra câu trả lời xác đáng. Việc 2 Anh Tài và các nghệ sĩ khác gần như bị “gạt ngoài lề” tại chính sự kiện họ góp phần tạo nên show diễn là không thể chấp nhận được. Mặc dù chưa biết là do thiếu sót trong quá trình kiểm duyệt nội dung hay sơ suất từ phía đội ngũ quản lý truyền thông nhưng hành động này vẫn bị coi là thiếu chuyên nghiệp trong ngành tổ chức sự kiện, và có thể ảnh hưởng đến uy tín của các đối tác cũng như từng cá nhân liên quan đến chương trình.

BTC bị netizen chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp trong cách quản lý và xử lý truyền thông

Đáp lại, BTC sau đó đã tiếp nhận những lời góp ý và cam đoan sẽ cẩn trọng hơn trong việc sử dụng từ ngữ phù hợp. Ngoài ra, BTC cũng đã thêm đề cập thêm Gai con vào trong bài đăng, nhưng vẫn bỏ qua fan của những nghệ sĩ khác. Trước làn sóng chỉ trích tăng dần theo thời gian, BTC đã xóa bản thông báo “nhá hàng” line-up.

Động thái không thành tâm từ phía BTC, đồng thời xoá luôn bài đăng gây tranh cãi, khiến người hâm mộ bức xúc

Người hâm mộ đang đồng loạt khuyến khích tẩy chay, không tiếp tay cho một show diễn được cho là lợi dụng tên tuổi của Kay Trần - Quốc Thiên, cũng như Gai con. Khán giả tuyên bố sẽ không bỏ tiền mua vé Mega Booming vì còn rất nhiều show khác của các Anh Tài trong thời gian sắp tới, khoảng tháng 5 và tháng 6. Hiện, nền tảng Threads vẫn đang tràn ngập những dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc đến cách xử lý truyền thông không thỏa đáng từ phía chương trình.

Chúng tôi đã liên hệ với BTC Mega Booming nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.

Cộng đồng Gai con đồng loạt tẩy chay Mega Booming vì cảm thấy không được tôn trọng

Qua đây, sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh cho những ekip, BTC hay NSX sự kiện giải trí nói chung và chương trình âm nhạc nói riêng về hệ thống điều hành và quản lý nhân sự. Chỉ cần một động thái kém chuyên nghiệp sẽ dẫn đến tình cảnh khủng hoảng truyền thông như đại nhạc hội Huế ở trên.

Trong bối cảnh khi định nghĩa về văn hóa thần tượng đang phủ sóng đến nhiều đối tượng, việc đu idol đã không còn là “món quà” quá xa xỉ. Từ nước nhà cho đến quốc tế, khán giả dần dà nâng cao tiêu chuẩn trải nghiệm xem concert với những yêu cầu, quyền lợi nhất định. Hiểu được thị hiếu chung, các ông lớn, nhà tài trợ cũng đổ xô đi đầu tư vào thị trường “béo bở” này, vô tình vạch ra không ít kẽ hở - những thiếu sót về khâu tổ chức, triển khai còn “non nớt”.

Thị trường concert nội địa đang bành trướng mạnh mẽ với quy mô không kém cạnh các nước trong khu vực. Một số trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” rất có thể sẽ để lại ấn tượng xấu, gây ảnh hưởng tới cả 1 ngành công nghiệp biểu diễn đang giúp tăng trưởng kinh tế và lan tỏa văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế.