Trong khi nhiều người chỉ dám kể chuyện ma vào đêm khuya, ở Tokyo lại có một công ty biến việc “săn ma” thành nghề thật sự. Họ đến những căn nhà nơi từng xảy ra bi kịch, mang theo máy đo điện từ, camera nhiệt, ống nghe tiếng động – và cả sự can đảm. Mục tiêu của họ không phải là gọi hồn, mà là giải phóng những ngôi nhà bị cho là ma ám, để người thuê có thể yên tâm và giá trị bất động sản được bảo toàn.

Công ty mang tên Kachimode, do Kazutoshi Kodama, một chuyên gia môi giới bất động sản kỳ cựu, sáng lập vào năm 2022. Từ đó đến nay, đội ngũ của ông đã kiểm tra 196 căn nhà “bất thường” trên khắp Nhật Bản – những nơi từng có người qua đời, tự tử hay gặp tai nạn bi thương. Trong quan niệm dân gian xứ Phù Tang, linh hồn người chết oan thường chưa thể siêu thoát, lẩn khuất quanh ngôi nhà và gieo rắc “năng lượng tiêu cực”. Vì thế, luật Nhật Bản buộc chủ nhà phải khai báo nếu từng có người chết trong căn hộ – yếu tố khiến giá trị tài sản có thể giảm 10–20%.

Khi giá nhà đất tăng phi mã, những bất động sản “mang vận rủi” lại trở thành lựa chọn giá rẻ, thu hút người mua ưa mạo hiểm. Nhưng để biến một “ngôi nhà ma” thành nơi ở bình thường, nhiều chủ nhà tìm đến Kachimode – công ty được ví như “trạm cứu hộ tâm linh của thị trường bất động sản Nhật Bản”.

Kodama cho biết, mỗi cuộc điều tra kéo dài nhiều ngày, nhóm của ông mang theo máy đo trường điện từ (EMF), camera nhiệt, thiết bị ghi âm tần số thấp và máy cảm biến chuyển động. Họ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, tiếng ồn, luồng gió để phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi hoàn tất, công ty cấp giấy chứng nhận “không phát hiện hiện tượng huyền bí” – một tờ giấy tưởng nhỏ nhưng đủ giúp giá nhà hồi phục, người thuê yên lòng.

Dịch vụ này không hề rẻ: năm ngoái giá chỉ 50.000 yên (340 USD, khoảng 8,9 triệu đồng), còn nay đã tăng lên 80.000–150.000 yên (540–1.000 USD, khoảng 14,2 - 26,3 triệu đồng) mỗi ngày tùy độ phức tạp. Nhưng theo Kodama, “điều khách hàng mua không phải là sự đảm bảo khoa học, mà là bình yên trong tâm trí".

Một trong những vụ việc ám ảnh nhất xảy ra tại tỉnh Chiba, nơi một người phụ nữ tự tử và con trai bà qua đời cô độc trong chính căn nhà đó. Khi nhóm của Kodama đang kiểm tra, máy tính xách tay đột nhiên tắt ngúm và không thể khởi động lại, khiến ông lạnh sống lưng. Sau 20 đêm lưu trú liên tục, ông chỉ phát hiện vài nhiễu điện từ nhẹ nhưng căn nhà vẫn chưa được cấp chứng nhận cuối cùng vì “cảm giác nặng nề chưa tan biến”.

Ở một trường hợp khác, một người cha mất con gái đã tìm đến Kodama, nghẹn ngào nói: “Nếu con bé xuất hiện, xin hãy nói với tôi". Nhưng sau nhiều ngày kiểm tra mà không phát hiện điều gì, ông chỉ cúi đầu cảm ơn. “Đôi khi điều người ta cần không phải là chứng cứ, mà là sự an ủi,” Kodama chia sẻ.

Theo ông, việc hiểu rõ nguyên nhân cái chết, kết hợp vệ sinh, cải tạo và điều tra minh bạch, chính là cách chữa lành “bóng tối tâm lý” – thứ ám ảnh khiến người sống không dám bước vào nhà cũ. Ở Nhật Bản, nhiều chủ nhà còn mời sư Phật giáo hoặc linh mục Thần đạo đến làm lễ trừ tà. Chùa Tenko-ji tại Tokyo thu phí đến 150.000 yên (1.000 USD - khoảng 26,3 triệu đồng) cho một nghi lễ như vậy. Một số người khác còn thuê “người dọn dẹp nhà ma” – những người tạm sống trong nhà để “hấp thụ” và làm tan năng lượng tiêu cực.

Trên mạng xã hội, câu chuyện về Kodama lan truyền mạnh mẽ. Một người bình luận: “Sự hiện diện của ông ấy mang lại cảm giác an tâm. Ông không chỉ là nhà điều tra mà còn là người trừ tà của thời hiện đại". Người khác thừa nhận: “Tôi tin vào khoa học, nhưng vẫn thấy rùng mình khi nghe về những ngôi nhà đó. Kodama thật dũng cảm".

Từ nỗi sợ vô hình, Kodama và công ty Kachimode đã biến “bóng tối tâm linh” thành cơ hội kinh doanh độc nhất giữa lòng Tokyo – nơi niềm tin vào khoa học và truyền thống tâm linh cùng tồn tại song song. Và giữa thế giới hiện đại đầy lý trí, dường như vẫn còn chỗ cho những người dám bước vào bóng tối – để mang ánh sáng trở lại cho những ngôi nhà bị lãng quên.

Theo SCMP