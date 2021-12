Một bộ phim của Son Ye Jin bất ngờ hot trở lại sau gần 20 năm, nguyên nhân chỉ vì 4 bức ảnh cực phẩm này

Mới đây, một topic cực hot liên quan đến Son Ye Jin nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trên Twitter. Theo đó, một tài khoản đã đăng tải 4 bức ảnh của Son Ye Jin trong bộ phim The Great Ambition nhân dịp bộ phim này tròn 19 năm phát hành.

Đáng nói là trong loạt ảnh, nhiều người không khỏi sốc trước nhan sắc "đỉnh của chóp" của nữ diễn viên khi cô ở độ tuổi 20 với đôi mắt đẹp long lanh, làn da căng mướt. trắng sáng. Đặc biệt, biểu cảm khi cô nàng khóc cũng hút hồn người xem.

Đôi mắt tròn xoe, long lanh của Son Ye Jin trong phim The Great Ambition được phát hành cách đây 19 năm.

Biểu cảm khi Son Ye Jin khóc càng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Được biết The Great Ambition cũng là bộ phim cổ trang duy nhất mà Son Ye Jin tham gia và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Tuy nhiên từ đó đến nay, nữ diễn viên gần như vắng bóng trong các dự án liên quan đến phim cổ trang.

Hiện tại, bạn gái Hyun Bin đang cật lực cho dự án 39 của đài jTBC, do Kim Sang Ho - người từng cầm trịch phim Run On làm đạo diễn và được viết kịch bản bởi Yoo Young Ah - biên kịch của Encounter, Kim Ji Young, Born In 1982, dự kiến sẽ lên sóng vào đầu năm sau. Ngoài ra, Son Ye Jin cũng sẽ tiếp tục tham gia dự án điện ảnh có tên The Cross mang tầm cỡ Hollywood dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 5 sắp tới.