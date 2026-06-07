Một bộ phim chưa chiếu đã khiến cả ngành điện ảnh kiêng dè: Quy tụ dàn sao "tiền tỷ", tham vọng phá nát mọi kỷ lục phòng vé vào tháng 7

Bộ phim bom tấn lịch sử Nhật Bản "Kingdom: Tamashī no Kessen" (Huyết Chiến Linh Hồn) chính thức công chiếu toàn quốc vào ngày 17/7/2026 với dàn diễn viên đình đám bậc nhất xứ Phù Tang, trong đó điểm nhấn là sự xuất hiện của tài tử Oguri Shun trong vai phản diện lừng lẫy Lý Mục (Riboku).

Bộ phim bom tấn lịch sử "Kingdom: Tamashī no Kessen" (Huyết Chiến Linh Hồn) chính thức công chiếu toàn quốc tại Nhật Bản từ ngày 17/7/2026. Đây là phần thứ 5 trong loạt phim live-action đình đám chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Yasuhisa Hara, được phát hành liên tục trên tạp chí Weekly Young Jump (Shueisha) kể từ năm 2006. Dù lấy bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Chiến Quốc, Kingdom là sản phẩm thuần Nhật Bản với toàn bộ diễn viên, đạo diễn và ekip sản xuất đến từ Nhật.

Phần mới tiếp nối từ trận chiến Mã Dương ở phần 4: sau khi thừa kế vũ khí và ý chí của Đại Tướng Quân Vương Kỵ (Ouki), Lý Tín (Shin - Yamazaki Kento thủ vai) bước vào hàng loạt trận chiến với khát vọng lưu danh sử sách. Thế nhưng ngay lúc này, liên minh sáu nước chư hầu đồng loạt tấn công Tần Quốc, do mưu sĩ thiên tài Lý Mục (Riboku - Oguri Shun) thống lĩnh. Tần Vương Doanh Chính (Eisei - Yoshizawa Ryo) và các tướng lĩnh phải tìm cách lật ngược tình thế trước đại địch hùng mạnh nhất từ trước đến nay.

Kịch bản do Tsutomu Kuroiwa (Black Butler, Golden Kamuy) và chính tác giả Yasuhisa Hara đồng viết. Âm nhạc do Yutaka Yamada đảm trách, người đã ghi dấu với các bản nhạc phim trong loạt Bleach và Golden Kamuy. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp đạo diễn Satō Shinsuke ngồi ghế chỉ đạo sau các tác phẩm đình đám như loạt live-action Bleach, Gantz và Death Note: Light up the NEW world, duy trì sự nhất quán xuyên suốt cả chuỗi phim.

Dàn sao hàng trăm tỷ đồng tụ hội

Nếu có một yếu tố khiến Kingdom 5 gây sốt ngay từ khi công bố, đó chính là dàn diễn viên. Loạt phim quy tụ những tên tuổi đắt giá nhất của điện ảnh và truyền hình Nhật Bản hiện nay, với thù lao mỗi người ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi dự án.

Yamazaki Kento tiếp tục là linh hồn của cả chuỗi phim trong vai Lý Tín (Shin), chàng chiến binh mồ côi nuôi khát vọng trở thành đại tướng quân. Sau bốn phần phim liên tiếp, Kento đã biến nhân vật này thành một trong những hình tượng anh hùng chiến trận được yêu mến nhất màn ảnh Nhật Bản hiện đại. Ngoài Kingdom, anh được khán giả châu Á biết đến rộng rãi qua loạt drama đình đám như Alice in Borderland và Death Note.

Yoshizawa Ryo trở lại với vai Tần Vương Doanh Chính (Eisei), vị vua trẻ với tham vọng thống nhất thiên hạ. Xuyên suốt 5 phần phim, Yoshizawa đã thể hiện được hành trình trưởng thành từ một ông vua trẻ đầy bất trắc đến một đế vương uy nghi đầy uy lực.

Điểm nhấn được mong chờ nhất chính là Oguri Shun trong vai Lý Mục (Riboku), mưu sĩ thiên tài của nước Triệu, kẻ dẫn dắt liên minh lục quốc tấn công Tần. Oguri Shun (sinh năm 1982) là một trong những tài tử hàng đầu Nhật Bản với sự nghiệp hơn 30 năm.

Anh bùng nổ danh tiếng từ vai Hanazawa Rui trong drama Hana Yori Dango (Boys Over Flowers, 2005), chứng minh chiều sâu diễn xuất qua Crows Zero, Gintama và bước chân sang Hollywood với Godzilla vs. Kong (2021). Với hơn 100 đầu phim và drama, Oguri Shun là bảo chứng chất lượng cho bất kỳ dự án nào anh tham gia. Dù đã xuất hiện từ phần 4, phần 5 mới là lúc Lý Mục thực sự trở thành phản diện trung tâm đối đầu toàn lực với đội quân Tần.

Bên cạnh bộ ba trụ cột, phần 5 còn quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn: Hashimoto Kanna (vai Ca Ly Quyến - Kyoukai), Shison Jun (vai Mông Điềm - Mouten), Kamio Fuju (vai Vương Tiễn - Ouhon), Sakaguchi Kenji (vai Hoàn Kỳ - Kanki), Yamada Yuki, Toyokawa Etsushi, cùng các tên tuổi kỳ cựu Tamaki Hiroshi, Sato Koichi và Takashima Masahiro. Phần này còn bổ sung thêm 10 diễn viên mới, trong đó có Katsuya trong vai Hàm Miêu (Kanmei), đại tướng thiện chiến với thể hình và sức mạnh vượt trội trên chiến trường.

Kỳ vọng phá kỷ lục phòng vé

Chuỗi Kingdom live-action là một trong những franchise phim Nhật Bản thành công nhất kỷ nguyên Reiwa (từ 2019 đến nay). Phần 1 (2019) thu về 5,73 tỷ yen, phần 3 (2023) lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất trong ba phần đầu, còn phần 4 (tháng 7/2024) đã vươn lên thành phim live-action Nhật Bản có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại và đạt hơn 8 tỷ yen tổng doanh thu. Đây là chuỗi phim duy nhất có 4 tác phẩm liên tiếp vượt ngưỡng 5 tỷ yen, theo số liệu từ Kogyo Tsushinsha.

Trước kỳ vọng đó, Kingdom: Tamashī no Kessen được phát hành bởi Toho hướng tới mốc 10 tỷ yen với sức hút từ dàn diễn viên đình đám và cốt truyện hứa hẹn gay cấn hơn bao giờ hết. Trailer 90 giây chính thức của phim đã được TOHO Movies tung ra và thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.