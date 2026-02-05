Nam bệnh nhân 50 tuổi (ở Hà Nội), nhập viện vì các triệu chứng giống rối loạn tiêu hóa thông thường nhưng được chẩn đoán mắc cùng lúc ba ung thư đường tiêu hóa hiếm gặp.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 13 giờ cho bệnh nhân mắc ba ung thư. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như PET-CT, nội soi tiêu hóa độ phân giải cao và giải phẫu bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư hạ họng, ung thư thực quản đoạn một phần ba dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp ung thư đồng thời nhiều vị trí với bản chất tế bào học khác nhau, còn gọi là ung thư nguyên phát đồng thời (synchronous cancers), rất hiếm trong thực hành lâm sàng, đặt ra thách thức lớn về chiến lược điều trị và kỹ thuật phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đại học Phenikaa), cho biết câu hỏi quan trọng đầu tiên là xác định đây là một ung thư di căn hay nhiều ung thư riêng biệt. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân mắc ba ung thư nguyên phát khác nhau.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết tổn thương hạ họng và thực quản được phát hiện sớm, trong khi ung thư dạ dày ở giai đoạn 3. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, hội đồng quyết định phẫu thuật triệt căn trong một lần.

Ca mổ kéo dài hơn 13 giờ, can thiệp đồng thời nhiều vùng giải phẫu từ cổ, ngực đến bụng, với sự phối hợp của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

Các bác sĩ lần lượt cắt u hạ họng qua nội soi, phẫu thuật nội soi cắt thực quản đoạn một phần ba dưới, cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo vét hạch, sau đó tái tạo đường tiêu hóa bằng kỹ thuật chuyển đoạn đại tràng thay thế thực quản. Đoạn đại tràng phải được bảo tồn tuyệt đối hệ mạch nuôi, bởi tổn thương mạch có thể dẫn đến hoại tử, đe dọa tính mạng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, sức khỏe ổn định và đang được xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.