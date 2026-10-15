Một bé gái chờ suốt một giờ chỉ để gửi thư cho Công chúa Charlotte, Thân vương William có hành động khiến nhiều người thích thú

Một cuộc gặp gỡ ngắn trong chuyến công tác của Thân vương William tại Somerset, đã trở thành câu chuyện đáng yêu về mối liên hệ giữa gia đình hoàng gia và công chúng. Theo Marie Claire, ngày 6/10, khi đến thăm trạm cứu hỏa Ilminster, Thân vương xứ Wales gặp gỡ người dân đứng chờ bên ngoài. Trong số đó có một bé gái mang theo bức thư viết tay dành cho Công chúa Charlotte, con gái 11 tuổi của anh.

Cô bé đã chờ khoảng một giờ cùng mẹ để có cơ hội gặp William và trao tận tay bức thư. Sau khi bắt chuyện với vị Thân vương, em gửi lá thư kèm theo một vài câu hỏi dành cho Charlotte. Điều khiến câu chuyện trở nên thú vị là những điều em muốn biết đều rất gần gũi với trẻ em cùng tuổi: Charlotte bao nhiêu tuổi, thích màu gì và đang học ở trường nào.

Thay vì chỉ nhận thư như một món quà lưu niệm trong chuyến công tác, William trở thành người chuyển lời nhắn của cô bé đến con gái. Dù chưa có thông tin xác nhận Charlotte sẽ hồi đáp, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều người thích thú bởi sự hồn nhiên của người hâm mộ nhí và cách các thành viên hoàng gia kết nối với công chúng trong những cuộc gặp trực tiếp.

Công chúa Charlotte có thể có một người bạn qua thư mới?

Câu chuyện được Marie Claire nhắc đến với góc nhìn về khả năng Charlotte có thêm một người bạn qua thư. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy hai cô bé đã chính thức trao đổi thư từ hay Charlotte sẽ trả lời những câu hỏi của người hâm mộ.

Đây cũng không phải lần đầu William nhận được những món quà dành riêng cho các con trong các chuyến đi. Vài ngày sau sự kiện tại Somerset, một người hâm mộ đã tặng anh chiếc áo cricket dành cho Charlotte. Công chúa được cho là yêu thích môn thể thao này và từng chơi trong đội của trường Lambrook ở Berkshire.

Những món quà nhỏ như vậy cho thấy công chúng không chỉ quan tâm đến William và Vương phi Kate mà còn dành nhiều tình cảm cho ba người con của họ. George, Charlotte và Louis lớn lên trong sự chú ý của truyền thông, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng để các con có cuộc sống gần gũi với trẻ em cùng trang lứa.

William và Kate muốn các con có tuổi thơ bình thường

Dù là con gái của người thừa kế ngai vàng Anh, Charlotte vẫn đang ở độ tuổi đi học, với những sở thích và mối quan tâm gần gũi với trẻ em khác. Những câu hỏi về màu sắc yêu thích hay trường học của em cho thấy sức hấp dẫn của hoàng gia đối với các bạn nhỏ thường bắt đầu từ sự tò mò rất tự nhiên.

William và Kate nhiều lần thể hiện mong muốn tạo điều kiện để George, Charlotte và Louis có tuổi thơ ổn định, được học tập và tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Bởi vậy, những cuộc gặp gỡ giản dị như lần nhận thư tại Somerset cũng trở thành một lát cắt thú vị về cuộc sống của gia đình xứ Wales bên ngoài các nghi thức hoàng gia.

Với bé gái đã kiên nhẫn chờ đợi để trao thư, việc được trực tiếp gặp William có lẽ đã là một kỷ niệm khó quên. Còn với Charlotte, bức thư có thể trở thành một lời nhắn đáng yêu từ một bạn nhỏ chưa từng quen biết, nhắc rằng đôi khi những kết nối thú vị nhất lại bắt đầu bằng một câu hỏi rất đơn giản.