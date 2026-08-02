Một bài Toán tiểu học khiến 3 tiến sĩ Y khoa quyết chưa ăn cơm cho đến khi tìm ra đáp án

Một đoạn video ghi lại cảnh 3 tiến sĩ ngồi quanh bàn làm việc, cắm cúi nhìn vào một tờ giấy chứa đề Toán, không ai chịu ngồi vào bàn ăn trước khi giải xong bài toán, đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Người đăng tải đoạn clip là một cư dân mạng tỉnh Thiểm Tây, người từng đoạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc thời trung học, hiện đang phụ trách... kèm con ôn thi chuyển cấp lên trung học cơ sở.

Theo chia sẻ, chủ nhân đoạn clip cho biết trong lúc kèm con học, anh phát hiện một bài toán khá thú vị nên đã mang ra chia sẻ cùng đồng nghiệp trước giờ ăn trưa. 3 vị tiến sĩ tham gia giải đề lần lượt đến từ Đại học Giao thông Tây An chuyên ngành Y, Đại học Trung Nam chuyên ngành Y (Tương Nhã) và Bệnh viện 301 Bắc Kinh, tức Bệnh viện Tổng quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Với tinh thần không chịu thua kém, cả 3 người giao kèo rằng ai giải ra đáp án trước mới được ăn cơm.

Sau khoảng 5 đến 6 phút suy nghĩ căng thẳng, vị tiến sĩ đến từ Bệnh viện 301 là người đầu tiên giơ tay đưa ra đáp án. Đáng tiếc, đáp án này lại sai. Cả 3 người sau đó tiếp tục cùng nhau rà soát lại từng bước suy luận, loại bỏ dần các lỗ hổng logic, cho đến khi vị tiến sĩ Y khoa đến từ Tương Nhã tìm ra được hướng giải rõ ràng và đưa ra đáp án chính xác duy nhất, khép lại màn so tài.

Ba vị tiến sĩ cùng nhau tính toán bài Toán tiểu học trước giờ ăn trưa, trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội

Nội dung bài toán như sau: "Hai người là A và B cùng xuất phát từ chân núi, đi theo cùng một đường lên đỉnh núi, sau khi lên đến đỉnh thì lập tức quay lại đường cũ để xuống núi. Tốc độ xuống núi của cả hai đều bằng 1,5 lần tốc độ lên núi của chính họ, trong đó A có tốc độ nhanh hơn B. Sau khi xuất phát 1 giờ, A và B gặp nhau tại vị trí cách đỉnh núi 900 mét. Khi B lên đến đỉnh núi thì A vừa đi đến đúng nửa đường núi. Hỏi A cần tổng cộng bao nhiêu giờ để quay về điểm xuất phát ban đầu?".

Điểm khó của bài toán nằm ở chỗ dữ kiện đưa ra có vẻ không đầy đủ, toàn bài chỉ có duy nhất mốc thời gian "1 giờ" liên quan trực tiếp đến thời gian. Để giải được, người làm cần xác định quãng đường A đã đi trong 1 giờ đầu, gồm cả chiều lên đỉnh núi và một đoạn xuống núi tới vị trí cách đỉnh 900 mét, từ đó suy ra quãng đường tương ứng theo tốc độ lên núi là 600 mét. Kết hợp với dữ kiện về vị trí "nửa đường núi" của A khi B vừa lên đến đỉnh, người giải có thể thiết lập phương trình để tìm ra chiều cao ngọn núi là 5.400 mét.

Từ đó, tốc độ lên núi của A được tính ra là 6.000 mét/giờ, tương ứng thời gian lên núi là 0,9 giờ. Tốc độ xuống núi của A bằng 1,5 lần, tức 9.000 mét/giờ, tương ứng thời gian xuống núi là 0,6 giờ. Tổng thời gian A cần để đi cả lượt lên và xuống núi là 0,9 cộng 0,6, bằng 1,5 giờ, đây chính là đáp án cuối cùng của bài toán.

Dù là Toán tiểu học song bài toán vẫn khiến người lớn phải đau đầu

Nhiều phụ huynh sau khi xem đoạn video không khỏi than thở, khi ngay cả những người có học vị tiến sĩ, tư duy logic vượt xa người thường, cũng phải mất 5 đến 6 phút mới giải được một bài toán tiểu học thì với phụ huynh bình thường, việc kèm con làm bài chắc chắn còn khó khăn hơn nhiều. Việc không giải được một bài toán tiểu học, hóa ra không liên quan đến chỉ số thông minh hay trình độ học vấn cao thấp mà đơn giản chỉ vì đề bài quá khó.

Bài học rút ra từ câu chuyện này không nằm ở việc đề bài khó hay dễ, cũng không phải liệu tiến sĩ có giải được hay không, mà nằm ở việc cốt lõi của học tập chưa bao giờ là học vị càng cao thì càng giỏi. Điều quan trọng là liệu người giải có đọc kỹ đề, khai thác hết những dữ kiện tưởng chừng bị ẩn giấu bên trong hay không. Cái khó nhất của một bài Toán, đôi khi không nằm ở lượng kiến thức đã tích lũy, mà nằm ở tư duy logic và đó cũng chính là điều thú vị nhất của môn học này.

Theo QQ, 163, Sina