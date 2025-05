Sở hữu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, Á hậu Huyền My bất ngờ trở thành tâm điểm trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc khi loạt ảnh của cô lan truyền với tiêu đề: “Mỹ nhân số một Việt Nam – nhan sắc tinh xảo khiến netizen tranh cãi khi so với Lưu Diệc Phi”.

Tiêu đề bài báo của Sina: "Nhan sắc tinh xảo của 'mỹ nhân số một Việt Nam' gây xôn xao, cư dân mạng so sánh với Lưu Diệc Phi"

Không ít cư dân mạng xứ Trung đã bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng của Huyền My – Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong loạt ảnh lan truyền, cô xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, đường nét gương mặt được nhận xét là "không góc chết", đặc biệt là đôi mắt to tròn và sống mũi cao thanh thoát.

“Nhìn kỹ thì bạn ấy còn có phần sắc sảo và thu hút hơn Lưu Diệc Phi”, một bình luận nổi bật ghi. Một số khác lại cho rằng: “Lưu Diệc Phi mang nét thần tiên cổ điển, còn Huyền My thiên về vẻ đẹp hiện đại, đúng chuẩn Á Đông đương đại”.

Việc một mỹ nhân Việt Nam được đưa ra so sánh với biểu tượng nhan sắc hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ như Lưu Diệc Phi đã cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của Huyền My trên bình diện quốc tế. Trước đó, người đẹp sinh năm 1995 từng gây ấn tượng mạnh khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2017 và luôn giữ phong cách thanh lịch, kín đáo trong mọi hoạt động nghệ thuật.

Tuy chưa có phản hồi chính thức từ Huyền My, nhưng fan Việt tỏ ra khá tự hào khi cô được đánh giá cao bởi cộng đồng quốc tế. Nhiều người xem đây là tín hiệu tích cực, chứng minh nhan sắc Việt ngày càng nhận được sự chú ý và yêu thích từ truyền thông nước ngoài.