MONO gây sốt tại sự kiện ở Hà Nội, visual nam thần thể thao cân trọn mọi khung hình

Mới đây, nam ca sĩ MONO đã có mặt trong khuôn khổ sự kiện của một nhãn hàng thời trang thể thao adidas Brand Center. Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ yêu thích thời trang và phong cách sống năng động.

MONO tại sự kiện khai trương adidas Brand Center tại Hanoi Centre Mall.

Xuất hiện tại sự kiện, MONO lập tức "đốn tim" người hâm mộ với nụ cười rạng rỡ đặc trưng cùng phong cách thời trang mang đậm dấu ấn đường phố. Khoác lên mình chiếc áo jersey xanh nổi bật với những họa tiết ngọn lửa phá cách và đậm tính thể thao, nam ca sĩ không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ nhạy bén mà còn ngầm khẳng định tinh thần tự do, phóng khoáng mà anh luôn theo đuổi.

Chia sẻ tại buổi giao lưu thân mật, MONO không ngần ngại nói về nguồn cảm hứng mà sự vận động mang lại cho quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Với tư cách là đại sứ thương hiệu, anh nhấn mạnh thể thao không đơn thuần là những bài tập thể lực khô khan. Nó là "chất xúc tác" hoàn hảo để mỗi cá nhân dám phá bỏ những giới hạn cũ, thể hiện cá tính riêng và không ngừng tiến về phía trước.

"Hãy cứ chuyển động, hãy cứ đam mê, bởi chính nguồn năng lượng đó sẽ dẫn lối cho những sáng tạo đột phá nhất" – thông điệp mộc mạc nhưng đầy sức nặng của MONO đã nhận được sự đồng cảm lớn từ những người trẻ có mặt.

Bầu không khí thực sự "bùng nổ" khi MONO rũ bỏ hình tượng khách mời đơn thuần để trực tiếp ngồi ghế giám khảo đặc biệt cho một giải đấu dance battle ngay tại chỗ. Sự tương tác nhiệt tình, những biểu cảm phấn khích và lời cổ vũ hóm hỉnh của anh đã tiếp thêm lửa, giúp các dancer trẻ tự tin phô diễn những bước nhảy sắc bén và sáng tạo nhất.

Tinh thần thể thao đường phố càng được đẩy lên cao trào với sự góp mặt của VĐV Nguyễn Ngọc Phát và cầu thủ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) qua những màn tâng bóng nghệ thuật mãn nhãn.

Đáng chú ý, toàn bộ nguồn năng lượng nhiệt huyết ấy được đặt trong một không gian đậm chất nghệ thuật đương đại. Không khí nhộn nhịp của Hà Nội được tái hiện đầy sáng tạo qua các tác phẩm artwork độc quyền từ những nghệ sĩ Việt Nam tài năng như Thái Linh, Đặng Thái Tuấn, Toàn Diện, hay Lĩu Team. Sự kết hợp giữa những bước nhảy hiện đại của giới trẻ trên nền bức tranh văn hóa bản địa đã tạo nên một "điểm chạm" độc đáo, nơi thể thao không hề tách rời khỏi nghệ thuật và phong cách sống.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đồng yêu vận động tại Thủ đô trong thời gian qua – điển hình như hội chạy bộ AR Hanoi – sự xuất hiện của MONO như một lời khẳng định: Thể thao không chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp. Nó thuộc về tất cả những ai khao khát thể hiện bản thân, yêu thích sự gắn kết và hướng tới một lối sống tích cực.

Bằng sự gần gũi và nhiệt huyết của mình, MONO đã làm trọn vẹn vai trò của một người truyền lửa. Anh chứng minh rằng, trong thời đại mới, sự cộng hưởng giữa âm nhạc, thời trang và nhịp đập thể thao chính là ngôn ngữ chung mạnh mẽ nhất để kết nối và đánh thức tiềm năng của thế hệ trẻ.

