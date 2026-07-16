Mondelez Kinh Đô ba năm liên tiếp là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á"

HR Asia Best Companies to Work for in Asia là chương trình giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự hiệu quả và môi trường làm việc xuất sắc lớn nhất Châu Á, được tổ chức thường niên tại 15 quốc gia ở Châu Á, chương trình quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực tham gia.

Bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc Nhân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam, nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026) ở 2 hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và "Chuyển đổi Nguồn nhân lực Xuất sắc".

Quy trình xét giải kéo dài hơn ba tháng bao gồm: khảo sát nội bộ nhân viên, đánh giá chiến lược nhân sự, phân tích dữ liệu và thẩm định thực tế - phản ánh trung thực mức độ gắn kết, sự hài lòng và niềm tự hào của đội ngũ với tổ chức.

Chuỗi thành tích ba năm liên tiếp được vinh danh bởi HR Asia khẳng định chiến lược chuyển đổi và phát triển con người toàn diện của Mondelez Kinh Đô.

Trước đó, công ty cũng đã được chứng nhận Top Employer (Nhà tuyển dụng hàng đầu) toàn cầu hai năm liên tiếp từ Top Employers Institute. Sự ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức quốc tế khẳng định vị thế dẫn đầu của Mondelez Kinh Đô trong việc kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

Bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc N hân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Ba năm liên tiếp được HR Asia vinh danh khẳng định chiến lược con người mà chúng tôi kiên trì theo đuổi đang đi đúng hướng. Chúng tôi kiến tạo một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, đón g góp và thành công cùng tổ chức. Giá trị cốt lõi 'Phát triển mỗi ngày' thể hiện cam kết của Mondelez Kinh Đô trong phát triển nguồn nhân lực, nơi mỗi nhân viên luôn được trang bị năng lực phù hợp, được trao quyền và làm chủ hành trình sự nghiệp của mình."

Doanh nghiệp triển khai chiến lược con người trên ba trọng tâm chính: Xây dựng năng lực sẵn sàng cho tương lai; Phát triển đội ngũ nhân tài đa dạng và kế thừa; Nuôi dưỡng văn hóa gắn kết, trao quyền.

Mondelez Kinh Đô triển khai chiến lược con người trên ba trọng tâm chính:

Xây dựng năng lực sẵn sàng cho tương lai: Mondelez Kinh Đô xây dựng hệ sinh thái đào tạo số hóa với các chương trình học được thiết kế linh hoạt, giúp nhân viên chủ động nâng cao năng lực theo nhịp riêng. Các nội dung đào tạo liên tục được làm mới, từ trí tuệ nhân tạo, lãnh đạo toàn diện, đến kỹ năng thích ứng - giữ cho đội ngũ tự tin đón đầu các thay đổi.

Phát triển đội ngũ nhân tài đa dạng và kế thừa: Doanh nghiệp nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế cận thông qua các chương trình phát triển nhân tài, mở ra hành trình phát triển cho nhân viên thông qua trải nghiệm dự án thực tế và cố vấn trực tiếp từ đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm.

Nuôi dưỡng văn hóa gắn kết, trao quyền: Mondelez Kinh Đô đầu tư xây dựng văn hóa tổ chức lấy nền tảng từ sự tin tưởng và tôn trọng. Doanh nghiệp vận hành các cơ chế lắng nghe nhân viên thường xuyên, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, ghi nhận đóng góp công bằng và thúc đẩy hòa nhập. Cam kết đạo đức kinh doanh, tuân thủ và tôn trọng quyền con người xuyên suốt chuỗi giá trị là kim chỉ nam giữ cho nền tảng đó bền vững và tạo giá trị dài hạn.

Cách tiếp cận toàn diện từ chuyển đổi năng lực đến kiến tạo văn hóa là lý do Mondelez Kinh Đô được ghi nhận ba năm liên tiếp tại giải thưởng uy tín về môi trường làm việc. Với nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục hành trình: đầu tư vào phát triển năng lực cho tương lai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và duy trì văn hóa học hỏi không ngừng, hướng tới mục tiêu dẫn dắt tương lai ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam.