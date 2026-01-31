Ẩm thực miền Tây vốn nổi tiếng bởi sự mộc mạc, phóng khoáng và gắn liền với đời sống sông nước. Ngoài những món quen thuộc như lẩu mắm, cá linh bông điên điển hay bánh xèo miền Tây, vùng đất này còn sở hữu không ít đặc sản nghe tên đã thấy "độc lạ", thậm chí khiến nhiều người thành phố phải chùn bước.

Một trong số đó là chuột đồng - món ăn dân dã nhưng khá phổ biến ở các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh hay Cần Thơ...

Ảnh: Hữu Bộ Vlogs

Ảnh: Hữu Bộ Vlogs

Với nhiều người, chỉ riêng 2 chữ "chuột đồng" đã đủ tạo cảm giác e ngại. Tuy nhiên, chuột đồng ở miền Tây hoàn toàn khác với chuột cống hay chuột nhà. Loại chuột này sống ngoài ruộng lúa, ăn thóc, ăn lúa non nên thịt được người dân nhận xét là sạch, thơm và săn chắc.

Sau khi làm sạch, chuột được ướp đơn giản với sả, ớt, muối, tiêu, đôi khi thêm chút mật ong hoặc nước mắm, rồi đem nướng trong lu đất hoặc trên than hồng. Khi chín, lớp da bên ngoài vàng ruộm, tỏa mùi thơm đặc trưng, phần thịt bên trong mềm nhưng không bở.

Điều khiến món ăn này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở nguyên liệu, mà còn ở cách chế biến rất "miền Tây". Người dân thường làm thành món thịt chuột nướng, sử dụng rơm, than củi để nướng nên có hương vị và mùi hương đặc trưng, thịt chín đều và giữ được độ ngọt tự nhiên. Món này thường được ăn kèm rau sống, dưa leo, chuối chát và chấm muối ớt chanh hoặc nước mắm me.

Ảnh: Chân Đất Miền Tây

Với người dân địa phương, chuột đồng nướng là món nhậu quen thuộc mỗi mùa gặt hoặc mùa nước nổi. Còn với khách phương xa, đây lại là trải nghiệm ẩm thực vừa tò mò vừa… thử thách. Không ít người chia sẻ rằng ban đầu khá "rén", nhưng sau khi thử miếng đầu tiên lại bất ngờ vì thịt chuột không hề tanh, thậm chí có phần giống thịt gà hoặc thịt thỏ.

Tất nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để thử món ăn này. Ngay cả nhiều người Việt cũng thừa nhận họ chưa từng ăn chuột đồng, hoặc chỉ dám nhìn chứ không dám động đũa. Thế nhưng với người miền Tây, đây đơn giản là một phần của đời sống ẩm thực gắn liền với ruộng đồng và mùa vụ.

Những năm gần đây, chuột đồng nướng lu còn xuất hiện nhiều hơn trong các vlog du lịch và video trải nghiệm ẩm thực. Nhờ vậy, món ăn dân dã này dần được biết đến rộng rãi, trở thành một trong những đặc sản "nghe thì sợ nhưng ăn lại ghiền" của miền Tây.

Giữa vô vàn món ngon, món lạ, chuột đồng nướng lu có thể không dành cho số đông. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực miền Tây đầy màu sắc - nơi mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện riêng của vùng đất và con người.