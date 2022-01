Món rau này nấu chưa tới 10 phút là xong mà ngon lạ xuất sắc, lại giúp dưỡng da cực tốt!

Một vài công dụng của cải thảo mà có thể bạn chưa biết

1. Hỗ trợ hoạt động của đường ruột

Cải thảo rất giàu chất xơ thô, không chỉ làm ẩm đường ruột, thúc đẩy quá trình giải độc mà còn kích thích nhu động ruột, thúc đẩy bài tiết phân và giúp tiêu hóa, có tác dụng phòng chống ung thư ruột rất tốt.



2. Hỗ trợ làm đẹp da

Cải thảo chứa nhiều vitamin, là món ăn đặc biệt thích hợp cho mùa đông. Bởi không khí đặc biệt khô và lạnh vào mùa thu đông có thể gây ra những tổn thương lớn cho làn da của con người. Cải thảo rất giàu vitamin C và vitamin E có tác dụng chăm sóc và làm đẹp da rất tốt.

3. Ngăn ngừa ung thư vú

Các nhà khoa học tại Viện Nội tiết tố ở New York (Mỹ) đã phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú của phụ nữ Trung Quốc và Nhật Bản thấp hơn nhiều so với phụ nữ phương Tây do họ thường xuyên ăn cải thảo. Có một số nguyên tố vi lượng trong cải thảo có thể giúp phá vỡ estrogen có liên quan đến ung thư vú. Phụ nữ ăn 450gr cải thảo mỗi ngày có thể hấp thụ được 500mg hợp chất này.

Ngoài ra, nó cũng giàu đồng - một vi chất dinh dưỡng không thể thiếu đối với sức khỏe con người, có tác động quan trọng đến sự phát triển và chức năng của máu, hệ thần kinh trung ương và hệ miễn dịch, tóc, da, mô xương, não, gan, tim và các cơ quan nội tạng khác.