Mới đây, nữ diễn viên Kim Ji Won gây sốt khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Ý. Giữa dàn sao hạng A, visual của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ với làn da trắng mịn, căng mọng như được phủ một lớp sương collagen. Nhiều khoảnh khắc quay cận mặt, không chút filter, vẫn không thể "dìm" được thần thái cùng làn da không tì vết của nữ diễn viên "Queen of Tears".

Phía sau diện mạo khiến ai cũng trầm trồ ấy là một bí quyết làm đẹp rất đơn giản nhưng ít ai ngờ tới:

Kim Ji Won uống nước luộc bắp cải để da trắng mịn, căng mọng collagen

Trong một lần chia sẻ về thói quen chăm sóc da, Kim Ji Won tiết lộ cô thường xuyên uống nước luộc bắp cải để thanh lọc cơ thể, giảm mụn và giúp làn da sáng khỏe hơn.

Nữ diễn viên thường đun bắp cải khoảng 30 phút, sau đó gạn lấy phần nước để trong tủ lạnh dùng dần trong ngày. Không đường, không muối, không thêm gì khác, chỉ là nước bắp cải nguyên chất. Hương vị thanh mát từ món đồ uống dân dã ấy đã giúp Kim Ji Won có da sáng hơn rõ rệt.

Vì sao nước luộc bắp cải lại có tác dụng tuyệt vời đến thế?

Theo Healthline, bắp cải chứa lượng lớn vitamin C, E, rất tốt cho làn da. Vitamin C trong bắp cải giúp cơ thể tăng tổng hợp collagen - thành phần giữ da căng mịn, đàn hồi. Uống nước luộc bắp cải là một cách bổ sung vitamin C tự nhiên giúp làm sáng da, làm mờ vết thâm và ngừa lão hóa.

Vitamin E trong bắp cải có nhiều công dụng tốt cho làn da, bao gồm dưỡng ẩm, làm sáng da, mờ thâm nám, chống lão hóa và làm lành vết thương. Nó còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu như viêm da, mụn trứng cá và chàm.

Đặc biệt trong bắp cải tím rất giàu polyphenol, anthocyanin, đều là những chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do, vốn là nguyên nhân gây lão hóa sớm, da chảy xệ và xỉn màu.

Bắp cải còn chứa lưu huỳnh, khoáng chất giúp giải độc gan, cải thiện mụn trứng cá và hỗ trợ điều tiết bã nhờn, giúp da mịn màng, không bóng dầu.

Nước luộc bắp cải còn chứa một lượng chất xơ hòa tan nhẹ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, từ đó góp phần làm đẹp da từ bên trong.

Bởi vậy, so với các loại nước detox đắt tiền, nước luộc bắp cải là một lựa chọn rẻ tiền, lành mạnh và dễ thực hiện, đặc biệt phù hợp với những ai có làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn.

Ngoài uống nước luộc bắp cải, Kim Ji Won còn có nhiều thói quen dưỡng trắng da, căng mọng collagen hiệu quả, ít tốn kém khác

Luôn bôi kem chống nắng và che chắn kỹ càng

Dù chỉ đi từ nhà ra xe, Ji Won vẫn không bao giờ quên kem chống nắng. Cô cũng luôn mang theo nón rộng vành, kính râm hoặc khẩu trang vải để hạn chế tia UV gây hại. Việc bảo vệ da khỏi ánh nắng là cách hiệu quả nhất để giữ da không bị sạm màu, nám hay mất collagen.

Dưỡng ẩm tăng cường và massage vùng gò má, quai hàm mỗi tối

Mỗi tối, nữ diễn viên dành 10 phút để massage nhẹ vùng gò má, quai hàm và trán. Đây là kỹ thuật giúp tăng tuần hoàn máu, kích thích sản sinh collagen và ngăn chảy xệ. Đặc biệt, cô thường dùng loại kem dưỡng ẩm tăng cường để chống lão hóa, giúp da săn chắc hiệu quả hơn.

Nói không với đồ dầu mỡ

Chế độ ăn của Kim Ji Won ưu tiên rau củ, cá, ngũ cốc nguyên cám và tuyệt đối tránh các món chiên rán, nhiều dầu. Bởi theo cô, da xấu không chỉ vì dùng mỹ phẩm sai cách mà còn từ những gì mình ăn mỗi ngày.

(Ảnh: Internet)