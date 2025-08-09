Món đồ rẻ nhất mà Huy Trần sắm cho con: Chỉ 100k nhưng vô cùng quan trọng

Chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng cùng với Ngô Thanh Vân, Huy Trần đã vô cùng chỉn chu, chuẩn bị cả loạt đồ em bé. Từ đồ chăm sóc cho tới đồ chơi cho bé đều được anh tìm hiểu kỹ càng với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu, thậm chí anh còn bán cả xe để có tiền mua đồ cho con.

Sắm cả loạt đồ đắt đỏ, nhiều món còn cất công đặt hàng từ nước ngoài về nhưng hóa ra Huy Trần cũng sắm 1 món đồ giá thành rất bình dân cho con đầu lòng. Theo clip anh chàng chia sẻ, Huy Trần đã sắm 1 chiếc giá đựng đồ chơi cho bé Gạo với giá chỉ khoảng 100k.

Giá treo đồ chơi chữ A cho bé, là sản phẩm thông minh và tiện lợi dành cho trẻ sơ sinh đến khoảng 6 tháng tuổi. Với thiết kế tối giản, khung gỗ hình chữ A vững chắc cùng thanh ngang để treo các món đồ chơi, sản phẩm này mang đến một không gian vui chơi an toàn và lý tưởng cho bé trong giai đoạn đầu đời.

Khi treo những món đồ chơi nhỏ phát ra âm thanh hoặc có màu sắc sinh động, giá treo sẽ kích thích thị giác, thính giác và khả năng tập trung của trẻ. Bé có thể nằm dưới giá treo, quan sát, với tay và đập vào đồ chơi - đây là những hoạt động quan trọng giúp phát triển khả năng vận động tinh, phối hợp tay mắt và khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên, thú vị.

Bên cạnh tác dụng phát triển giác quan và vận động, giá treo đồ chơi chữ A còn là một món nội thất thân thiện, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách trang trí trong phòng em bé. Sản phẩm thường được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên, không sơn độc hại, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ, đồng thời cũng dễ lắp ráp và tháo rời khi cần cất gọn.

Một điểm cộng lớn của sản phẩm này là tính linh hoạt: Cha mẹ có thể thay đổi đồ chơi treo tùy theo độ tuổi và sở thích của bé, giúp con không bị nhàm chán và luôn được kích thích học hỏi điều mới. Ngoài ra, nhờ thiết kế mở, thoáng đãng, giá treo không gây gò bó và có thể đặt trên thảm nằm hay nôi của bé một cách dễ dàng. Bạn có thể sắm 1 số sản phẩm tương tự dưới đây:

Khung gỗ chữ A cho bé sơ sinh

Nơi mua: Changtraigo

Khung gỗ chữ A treo đồ chơi

Nơi mua: BENRIKIDS

Khung kệ chữ A

Nơi mua: LuckyDecor

Dù có mức giá không quá đắt đỏ nhưng đây quả thực là món đồ chơi vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những tháng đầu tiên. Bảo sao dù "sắm đông sắm tây" đắt đỏ nhưng ông bố Huy Trần cũng mua cho bằng được 1 chiếc giá treo đồ chơi bình dân này.