Khách Trung Quốc ở Việt Nam 3 ngày liền "vỡ lẽ": Hóa ra đây là lý do người Việt hiếm khi béo!

Bài chia sẻ của một du khách Trung Quốc trên mạng xã hội Xiaohongshu bất ngờ thu hút sự chú ý, khi người này khẳng định đã hiểu ra vì sao trên đường phố Việt Nam hiếm khi bắt gặp người thừa cân. Và đáp án, hóa ra, nằm ngay trên mỗi mâm cơm.

Đi ba ngày, ăn vài bữa và một phát hiện khiến netizen gật gù

Mới đây, một du khách Trung đã đăng tải dòng chia sẻ với nội dung khiến nhiều người Việt vừa buồn cười vừa thấy "đúng ghê". Theo lời kể, sau ba ngày rong ruổi ở Việt Nam, vị khách này gần như không bắt gặp ai mập mạp, và những người có phần đầy đặn thì hầu hết lại là du khách phương Tây.

Ban đầu chỉ là một quan sát vu vơ, nhưng sau vài bữa thưởng thức món Việt, người này khẳng định mình đã "ngộ ra" lý do. Câu trả lời nằm ở thói quen rất đỗi quen thuộc với người Việt mà đôi khi chính chúng ta lại quên mất sự đặc biệt của nó: Mỗi bữa ăn đều đi kèm một đĩa, thậm chí cả một rổ rau xanh.

Rau mùi, tía tô, xà lách và đủ loại rau thơm khác. Với một người đến từ nền ẩm thực quen vị đậm đà, hình ảnh ấy đủ để gây bất ngờ. Vị khách còn nhận xét ẩm thực Việt nhìn chung khá thanh, ngoài hơi ngọt một chút thì gần như không có món nào quá nhiều dầu mỡ hay mặn mòi.

"Đặc sản" rau sống và sự thanh nhã rất Việt Nam

Điều thú vị là phát hiện ấy lại chạm đúng vào một nét văn hóa ẩm thực mà người Việt vốn xem là hiển nhiên. Từ bát phở nóng hổi điểm thêm vài cọng húng quế, đĩa bún chả không thể thiếu rổ rau sống, cho đến những cuốn gỏi cuốn mỏng tang gói trọn cả vườn rau bên trong, rau xanh và rau thơm gần như là "linh hồn" không thể tách rời của mâm cơm Việt.

Trong bài viết, vị khách Trung Quốc còn nhận định khẩu vị Việt khá hợp với người vùng Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, vốn chuộng vị thanh nhẹ. Còn những ai quen ăn cay nồng kiểu Hồ Nam, Tứ Xuyên thì có lẽ sẽ cần thời gian để làm quen.

Phía dưới bài đăng, rất nhiều người để lại bình luận đồng tình. Một tài khoản kể rằng bạn bè người Sơn Đông sau khi được rủ sang Việt Nam cũng tấm tắc khen món ăn ngon miệng. Một người khác chia sẻ năm nào cũng sang Việt Nam công tác, và mỗi chuyến đi với họ chẳng khác nào một dịp "thanh lọc" nhẹ nhàng cho cơ thể. Người này còn dí dỏm khen những cuốn bánh tráng cuốn rau của Việt Nam vừa ngon, vừa tạo cảm giác no lâu hơn hẳn các suất ăn healthy mà họ từng thử.

Khi món Việt được nhìn bằng ánh mắt của người lạ

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có cùng trải nghiệm. Một vài bình luận thành thật chia sẻ rằng họ chưa quen với rau sống ăn kèm, bụng dạ "biểu tình" sau vài lần thử. Cũng có người đùa rằng ăn cơm Việt chẳng khác nào "ngày nào cũng ăn cỏ". Nhưng nhìn chung, phần lớn đều dành cho ẩm thực Việt một thái độ tò mò và thiện cảm.

Thật ra, chuyện người Việt ít béo hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ vận động, lối sống cho đến cơ địa mỗi người, nên góc nhìn của một du khách sau ba ngày chỉ nên xem như một quan sát vui. Điều đáng nói hơn nằm ở chỗ: Đôi khi phải qua ánh mắt của một người lạ, ta mới chợt nhận ra những điều thân thuộc quanh mình lại đáng quý đến vậy.

Cái rổ rau bên cạnh bát bún, vài cọng rau thơm vò nhẹ cho dậy mùi, thói quen ăn nhiều rau xanh trong từng bữa cơm gia đình, tất cả đều là những điều bình dị mà người Việt làm một cách tự nhiên, không cần cố gắng. Để rồi khi được nhắc đến, ta mới mỉm cười nhận ra ẩm thực quê mình vừa ngon, vừa tươi, lại vừa nhẹ nhàng theo một cách rất riêng.

Có lẽ vì thế mà những bữa cơm Việt, dù giản dị đến đâu, vẫn luôn khiến người ta nhớ mãi. Không phải bởi sự cầu kỳ, mà bởi cái thanh, cái tươi và cái duyên rất đỗi mộc mạc, đủ để một vị khách phương xa phải dừng lại, ngẫm nghĩ và viết hẳn một bài chia sẻ đầy tâm đắc.