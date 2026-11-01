Mỗi tháng tôi đều chuyển 1 triệu đồng cho một người: Sau 5 năm, người được lợi nhất chính là tôi

Trước đây, tôi là kiểu người không mấy quan tâm đến chuyện tiết kiệm. Với tôi, tiền kiếm ra là để phục vụ cuộc sống, còn chuyện tích lũy thì đợi đến khi thu nhập khá hơn cũng chưa muộn. Tháng nào nhận lương, tôi cũng có đủ lý do để tiêu tiền: mua thêm vài bộ quần áo, đặt đồ ăn vì ngại nấu nướng, sắm món đồ gia dụng đang giảm giá hay tự thưởng một bữa ăn ngon sau những ngày làm việc vất vả.

Tôi không tiêu xài quá hoang phí, nhưng điều kỳ lạ là cuối tháng gần như chẳng còn đồng nào. Mỗi lần nghĩ đến tiết kiệm, tôi lại tự nhủ: "Tiền sinh hoạt còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà dành dụm?".

Cho đến một ngày, tôi quyết định thay đổi thứ tự sử dụng tiền lương. Thay vì tiêu trước rồi tiết kiệm phần còn lại, tôi làm điều ngược lại: Ngay khi nhận lương, việc đầu tiên là chuyển một khoản tiền vào tài khoản dành cho tương lai. Tôi gọi đó là khoản tiền gửi cho chính mình của 5 năm, 10 năm sau.

Bắt đầu từ 1 triệu đồng, tôi nhận ra mình không hề thiếu khả năng tiết kiệm

Tháng đầu tiên, tôi chuyển 1 triệu đồng vào một tài khoản riêng. Số tiền không lớn, nhưng với người đã quen tiêu gần hết thu nhập như tôi, đó là một quyết định đáng kể. Tôi tự đặt ra nguyên tắc: Đã chuyển vào tài khoản này thì không rút ra để mua sắm hay chi tiêu tùy hứng.

Ban đầu, tôi cũng lo lắng. Nếu cuối tháng thiếu tiền thì sao? Nếu có việc phát sinh thì lấy đâu ra để xoay xở? Nhưng rồi mọi chuyện không khó khăn như tưởng tượng. Khi biết mình chỉ còn một khoản tiền nhất định để chi tiêu, tôi tự nhiên cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định mua sắm. Những món đồ trước đây thấy thích là mua, giờ tôi chịu khó đợi thêm vài ngày. Thật bất ngờ, phần lớn những món đồ ấy sau vài ngày tôi lại chẳng còn muốn mua nữa.

Hai tháng trôi qua, tài khoản tiết kiệm vẫn còn nguyên. Nhìn số dư tăng lên, tôi có một cảm giác rất khác. Hóa ra, tôi không phải người không biết giữ tiền. Tôi chỉ chưa từng đặt việc tiết kiệm lên trước những nhu cầu mua sắm.

Từ đó, mỗi tháng tôi chuyển khoảng 1 triệu, 1,8 triệu hoặc 3,5 triệu đồng vào tài khoản riêng, tùy tình hình thu nhập và chi phí sinh hoạt. Không ép bản thân phải đạt một con số cố định, tôi chỉ cố gắng duy trì thói quen đều đặn.

Có một khoản tiền không cần đụng đến, cuộc sống bỗng nhẹ nhõm hơn

Điều thay đổi lớn nhất sau khi bắt đầu tiết kiệm không nằm ở số dư tài khoản mà ở tâm trạng của tôi. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến một khoản chi bất ngờ, tôi đã thấy lo lắng. Một lần ốm phải đi khám, một thiết bị trong nhà hỏng cần thay mới hay bố mẹ có việc cần tiền đều có thể khiến kế hoạch chi tiêu tháng đó đảo lộn. Khi chưa có tiền dự phòng, bất kỳ tình huống nào cũng dễ trở thành áp lực.

Nhưng từ khi có một khoản tích lũy, tôi bắt đầu cảm thấy chủ động hơn. Tôi biết nếu chẳng may gặp khó khăn, ít nhất mình cũng có một khoản tiền để xử lý những việc trước mắt. Có những tháng tôi không cần sử dụng đến khoản tiền ấy. Nó cứ nằm yên trong tài khoản, nhưng sự tồn tại của nó khiến tôi yên tâm.

Tôi nhận ra một điều: Tiền tiết kiệm không nhất thiết phải được mang ra sử dụng mới chứng minh được giá trị. Đôi khi, chỉ cần biết mình có tiền dự phòng cũng đủ khiến cuộc sống bớt căng thẳng.

Đặc biệt, khi bước vào tuổi trung niên, cảm giác an toàn về tài chính càng trở nên quan trọng. Bởi ở độ tuổi này, chúng ta không chỉ lo cho bản thân mà còn phải nghĩ đến cha mẹ già, con cái và những biến động khó lường của công việc. Một khoản tích lũy có thể chưa đủ giúp ai đó nghỉ làm sớm hay mua nhà, nhưng ít nhất nó mang lại quyền lựa chọn trong một số tình huống.

Sau 5 năm, số tiền tích lũy có thể khiến nhiều người bất ngờ

Trước đây, tôi luôn cho rằng phải có thu nhập cao mới tiết kiệm được tiền. Nhưng thực tế, điều quan trọng không kém là khả năng duy trì một thói quen. Nếu mỗi tháng dành ra một khoản nhỏ, sau vài năm, số tiền tích lũy có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Tiết kiệm mỗi tháng Sau 1 năm Sau 5 năm 500.000 đồng 6 triệu 30 triệu 1 triệu đồng 12 triệu 60 triệu 1,5 triệu đồng 18 triệu 90 triệu 2 triệu đồng 24 triệu 120 triệu 3 triệu đồng 36 triệu 180 triệu

Bảng tính minh họa, chưa bao gồm lãi tiết kiệm và ảnh hưởng của lạm phát.

Với người thu nhập 10–12 triệu đồng mỗi tháng, việc dành ra 1 triệu đồng có thể cần điều chỉnh một số khoản chi. Nhưng nếu duy trì được trong 5 năm, số tiền gốc tích lũy đã lên tới 60 triệu đồng. Đó có thể là quỹ dự phòng khi mất việc, tiền chăm sóc sức khỏe hoặc một phần vốn để thực hiện kế hoạch cá nhân.

Tất nhiên, tiết kiệm không có nghĩa là bất chấp mọi nhu cầu hiện tại. Những tháng phát sinh nhiều chi phí, tôi cho phép mình giảm số tiền chuyển vào tài khoản riêng, thay vì cố tiết kiệm rồi phải vay mượn để sinh hoạt.

Tiết kiệm không phải sống khổ, mà là biết dành phần cho chính mình

Từ khi thực hiện thói quen này, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về lối sống tối giản. Tối giản không có nghĩa là từ bỏ mọi thú vui, không mua quần áo mới hay lúc nào cũng phải chọn món rẻ nhất. Với tôi, tối giản là biết điều gì thực sự cần thiết và điều gì chỉ mang lại cảm giác vui vẻ trong chốc lát.

Tôi vẫn mua những món đồ mình thích, vẫn đi ăn cùng gia đình, vẫn dành tiền cho những trải nghiệm đáng giá. Chỉ có điều, trước khi tiêu tiền, tôi luôn nhớ rằng còn một người cũng cần được quan tâm: chính mình trong tương lai. Người ấy có thể sẽ lớn tuổi hơn, sức khỏe không còn tốt như hiện tại hoặc phải đối mặt với những thay đổi trong công việc và cuộc sống.

Bây giờ, mỗi lần nhận lương, việc chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm đã trở thành một thói quen tự nhiên. Tôi không còn cảm thấy tiếc vì số tiền có thể tiêu ngay lập tức đã ít đi. Ngược lại, tôi vui vì biết mình đang từng bước xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng hơn.

Sau cùng, tiết kiệm không phải để trở thành người giàu có nhất, mà để đến một ngày gặp khó khăn, chúng ta không phải quá chật vật vì thiếu tiền. Và đôi khi, chỉ một khoản tiền nhỏ được dành dụm đều đặn mỗi tháng cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn cho cuộc sống sau này.