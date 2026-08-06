Lý Nhã Kỳ là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, trong khi HIEUTHUHAI thuộc thế hệ rapper trẻ được đông đảo khán giả yêu mến. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từng nhận được nhiều sự chú ý khi nữ diễn viên từng chia sẻ những khoảnh khắc gặp gỡ, tương tác thân thiết với đàn em trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là loạt ảnh trong tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng của cô vào tháng 8/2022.

Trong số các khách mời góp mặt, HIEUTHUHAI gây chú ý khi xuất hiện thân thiết bên Lý Nhã Kỳ. Nam rapper còn chuẩn bị bánh sinh nhật và gửi lời chúc đến đàn chị, cho thấy mối quan hệ thoải mái giữa cả hai. Được biết, Lý Nhã Kỳ và HIEUTHUHAI quen nhau từ khoảng năm 2020 thông qua một dự án hợp tác.

Lý Nhã Kỳ và HIEUTHUHAI có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: FBNV

Nam rapper là người đặt bánh sinh nhật cho đàn chị vào năm 2022. Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ và HIEUTHUHAI quen biết nhau từ khoảng năm 2020. Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ của showbiz Việt. Ngoài chuyện tài sản, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi từng chia sẻ đã khép lại mối tình kéo dài 9 năm và từ đó chủ yếu tập trung cho công việc kinh doanh cũng như các hoạt động nghệ thuật.

"Trong một lúc tĩnh tâm, tôi chỉ muốn nói tôi và người yêu đã chia tay được một thời gian sau 9 năm. Đó đã là một quãng thời gian đủ đẹp để có thể cất vào ngăn kéo. Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là một bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ", nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên từng chia sẻ đã khép lại mối tình kéo dài 9 năm. Ảnh: FBNV

Về HIEUTHUHAI, nam nghệ sĩ và hot girl Tăng Mỹ Hàn bị soi hint hẹn hò trong suốt thời gian qua. Dù không chính thức công khai, cặp đôi cũng chưa từng quá giấu giếm mối quan hệ. Trong một bài hát, nam rapper còn tiết lộ tên anh và người yêu có cùng chữ cái đầu là H, khiến người hâm mộ càng thêm tin rằng nhân vật được nhắc đến chính là Tăng Mỹ Hàn.

Về phía Tăng Mỹ Hàn, cô cũng lựa chọn cách đồng hành kín đáo cùng bạn trai. Khi chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò, người đẹp thường không để lộ gương mặt đối phương nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của HIEUTHUHAI.

Vào các dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ kỷ niệm, cả hai vẫn dành thời gian bên nhau nhưng thường đăng tải hình ảnh vào những thời điểm khác nhau để hạn chế sự chú ý. Bên cạnh đó, Tăng Mỹ Hàn cũng nhiều lần sử dụng các ca khúc của HIEUTHUHAI làm nhạc nền cho video trên TikTok, được xem là cách âm thầm ủng hộ bạn trai.