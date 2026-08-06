Trong hơn ba thập kỷ hoạt động tại Hollywood, Cate Blanchett chưa bao giờ được nhắc đến đơn thuần như một minh tinh đoạt Oscar. Sinh năm 1969 tại Australia, nữ diễn viên là chủ nhân của 2 tượng vàng Oscar, 4 BAFTA, 4 Quả cầu Vàng cùng hàng loạt giải thưởng danh giá khác, ghi dấu ấn qua những tác phẩm kinh điển như Elizabeth, The Aviator, Blue Jasmine, Carol, Tár hay gần đây là Black Bag. Ở tuổi ngoài 50, Cate vẫn được xem là một trong những diễn viên quyền lực và được kính trọng nhất Hollywood.

Thế nhưng, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Cate Blanchett còn sở hữu một "danh hiệu" đặc biệt mà hiếm ngôi sao nào có được. Trên mạng xã hội, cô thường được người hâm mộ ưu ái gọi là "người phụ nữ đẹp trai nhất thế giới". Không phải vì sở hữu vẻ đẹp nam tính theo nghĩa thông thường, mà bởi Cate hội tụ một khí chất phi giới tính: có thể xuất hiện với váy dạ hội lộng lẫy như một nữ thần Hollywood cổ điển, nhưng chỉ cần khoác lên mình bộ tuxedo hay suit may đo, cô lại toát ra sức hút lịch lãm, phong trần chẳng kém bất kỳ quý ông nào. Chính visual "bẻ cong mọi giới tính" ấy đã biến Cate thành biểu tượng trong cộng đồng LGBT và là "crush quốc dân" của vô số khán giả nữ trên khắp thế giới.

Không chỉ người hâm mộ, rất nhiều ngôi sao Hollywood cũng công khai dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Cate Blanchett. Anne Hathaway từng hài hước chia sẻ rằng người duy nhất có thể "bẻ cong" mình chắc chắn sẽ là Cate Blanchett. Trong khi đó, nữ diễn viên Mia Goth lại khiến khán giả thích thú với một "fan moment" không kém phần đáng yêu.

Trong cuộc phỏng vấn cùng Vanity Fair, ngôi sao của loạt phim X và Pearl tiết lộ cô chưa bao giờ lập tài khoản Instagram, một phần vì biết Cate Blanchett cũng không sử dụng nền tảng này. Mia thừa nhận bản thân nghĩ: "Nếu Cate Blanchett không cần Instagram thì mình cũng không cần." Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho thấy sức ảnh hưởng và vị thế đặc biệt của Cate đối với cả đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

Ngoài ra, trong thời gian quảng bá Ocean's 8, Sandra Bullock từng đùa rằng mỗi lần Cate bước vào trường quay là mọi người đều bị cô ấy hút hồn. Dàn diễn viên thường xuyên trêu Cate là người có sức hút áp đảo nhất đoàn phim.

Sinh năm 1969 tại Melbourne (Australia), Cate Blanchett được xem là một trong những diễn viên vĩ đại nhất của điện ảnh đương đại. Bắt đầu nổi tiếng toàn cầu với vai Nữ hoàng Elizabeth I trong Elizabeth (1998), Cate nhanh chóng khẳng định khả năng biến hóa hiếm có qua hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ chính kịch, nghệ thuật đến bom tấn thương mại. Trong gần ba thập kỷ hoạt động, cô đã xây dựng một gia tài vai diễn đồ sộ với The Lord of the Rings, The Aviator, Notes on a Scandal, I'm Not There, The Curious Case of Benjamin Button, Blue Jasmine, Carol, Thor: Ragnarok, Nightmare Alley, Tár hay gần đây là Black Bag.

Sự nghiệp của Cate được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá, trong đó có 2 giải Oscar (The Aviator, Blue Jasmine), 4 BAFTA, 4 Quả cầu Vàng, cùng nhiều giải thưởng của SAG, Volpi Cup và Venice. Không chỉ là ngôi sao phòng vé, cô còn được đánh giá là một "tắc kè hoa" của màn ảnh nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật có độ khó rất cao, từ nữ hoàng, minh tinh Katharine Hepburn, Bob Dylan cho đến nhạc trưởng Lydia Tár. Chính năng lực diễn xuất toàn diện khiến nhiều nhà phê bình và người hâm mộ ví Cate Blanchett là "Meryl Streep của thế hệ 6x", người kế thừa vị thế của Meryl Streep như chuẩn mực về diễn xuất tại Hollywood. Dù đây không phải danh xưng chính thức, cách ví von này đã xuất hiện rất phổ biến trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh quốc tế.

Bên cạnh diễn xuất, Cate Blanchett còn là nhà sản xuất, cựu đồng giám đốc nghệ thuật của Sydney Theatre Company, Đại sứ Thiện chí Toàn cầu của UNHCR và là gương mặt quen thuộc tại các liên hoan phim lớn. Cô từng giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2018 và đến năm 2026 tiếp tục được mời tham gia chuỗi đối thoại đặc biệt "Rendez-vous with Cate Blanchett" tại Cannes, khẳng định vị thế như một trong những biểu tượng điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Bước sang năm 2026, Cate Blanchett vẫn duy trì lịch trình hoạt động dày đặc. Sau thành công của Black Bag, nữ diễn viên xác nhận tham gia dự án mới của đạo diễn Brady Corbet bên cạnh Selena Gomez và Michael Fassbender, đồng thời được công bố sẽ hóa thân thành nữ doanh nhân Martha Stewart trong phim tiểu sử Good Thing. Ngoài điện ảnh, cô còn đảm nhận vị trí Giáo sư thỉnh giảng ngành Kịch nghệ đương đại tại Đại học Oxford, tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực diễn xuất. Ở tuổi 57, Cate Blanchett vẫn được xem là hình mẫu hiếm hoi của Hollywood khi vừa giữ vững đỉnh cao nghề nghiệp, vừa liên tục thử sức với những vai diễn và dự án mới đầy tham vọng.