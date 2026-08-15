Mối quan hệ của Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh đang là chủ đề hot trên MXH

Dự án Chị Chị Em Em 3 vừa mới công bố thông tin tóm tắt nội dung đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên". Dù mới chỉ hé lộ những nét phác thảo đầu tiên về cốt truyện nhưng sự phức tạp, kịch tính và đầy rẫy mưu mô của dự án này đã trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi khắp MXH.

Theo thông tin được CGV đăng tải, bộ phim lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ đầy lễ giáo. Câu chuyện xoay quanh Văn Tài - một công tử con quan lớn quyền thế chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Cứ ngỡ đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay, Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu.

Bản thân Thị Liễu cũng đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường. Chưa dừng lại ở đó, Văn Tài còn nợ Thị Nương một mối tình chưa tròn. Từ đây, một cuộc tình tay năm bùng nổ, cuốn tất cả vào trận chiến sống còn khi tình yêu và danh dự không thể cùng tồn tại.

Dù phía nhà sản xuất chưa chính thức công bố danh tính nhân vật cho toàn bộ dàn diễn viên, ngoại trừ Kỳ Duyên (Thị Mầu) và Steven Nguyễn (Văn Cường), cư dân mạng đã nhanh chóng trổ tài thám tử. Hiện tại, netizen đang rầm rộ đồn đoán Ninh Dương Lan Ngọc sẽ đảm nhận vai Thị Liễu - người vợ đau khổ của Văn Cường.

Có người còn bình luận: "Chắc chắn Lan Ngọc á bạn, có cảnh hậu trường trong đó leak ra cảnh nóng là của Steven với Ngọc á. Vì Steven vào vai này kiểu gia trưởng ác ác táo bạo". Chi tiết này càng làm tăng độ tin cậy cho giả thuyết Lan Ngọc chính là Thị Liễu. Trong khi đó, Chi Pu được cho là sẽ vào vai mối tình cũ Thị Nương, còn Quốc Anh sẽ thủ vai công tử Văn Tài.

Cảnh nóng được cho là của "vợ chồng" Steven Nguyễn và Lan Ngọc

Nếu những đồn đoán trên là chính xác, mối quan hệ giữa nhân vật của Ninh Dương Lan Ngọc (Thị Liễu) và Quốc Anh (Văn Tài) sẽ là tâm điểm tạo nên sự gay cấn cho phim. Cả hai đều đồng điệu với nhau khi Văn Tài (Quốc Anh) bị ép vào cuộc hôn nhân sắp đặt mang tính chính trị, gia thế với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Một bên là Thị Liễu (Lan Ngọc) đang ngột ngạt, chịu đựng sự bạo hành tinh thần từ người chồng gia trưởng Văn Cường (Steven Nguyễn). Sự bế tắc trong cuộc sống hôn nhân có thể là chất xúc tác khiến hai thỏi nam châm này lao vào nhau.

Steven Nguyễn và Kỳ Duyên là đồng minh vì cả hai đều phải đối phó với người thứ 3 chen vào mối quan hệ riêng?

Việc Văn Tài say đắm Thị Liễu chắc chắn sẽ chạm tự ái của một tiểu thư kiêu kỳ như Thị Mầu. Đồng thời, nó cũng thách thức quyền lực gia trưởng của Văn Cường. Cộng đồng mạng phân tích rằng Mầu và Cường sẽ bắt tay nhau để trả thù cặp đôi Tài - Liễu. Như vậy, Lan Ngọc và Quốc Anh không chỉ đơn thuần là tình nhân vụng trộm mà họ sẽ trở thành hai kẻ đồng hành chông gai, cùng chống chọi lại sự săn đuổi, trả thù từ phe chính thất.

Bóng lưng nam nhân khá giống Quốc Anh

Giữa xã hội Bắc Bộ cũ coi trọng lễ giáo, mối quan hệ chị họ - em rể tương lai này chắc chắn là một tội ác tày đình. Mối tình giữa Lan Ngọc và Quốc Anh trên phim hứa hẹn sẽ có những phân cảnh táo bạo, giằng xé nội tâm dữ dội để cùng nhau sinh tồn.

Quốc Anh được dự đoán sẽ tạo tuyến tình cảm bùng binh với Lan Ngọc

Với một kịch bản đậm chất drama, sở hữu tuyến nhân vật đan xen phức tạp cùng dàn diễn viên hot như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn, Chị Chị Em Em 3 chắc chắn sẽ bộ phim không thể bỏ qua trong thời gian tới. Hãy cùng chờ đợi những thông tin xác nhận tiếp theo từ nhà sản xuất để xem liệu "bùng binh" tình ái này sẽ còn đem đến những bất ngờ nào nữa.