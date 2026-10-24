Mọi ống kính đều hướng về Địch Lệ Nhiệt Ba

Trang Sina đưa tin tối 23/10, sự kiện Thịnh điển Vogue Forces of Fashion được tổ chức tại Tô Châu, Trung Quốc với sự tham gia của hàng chục ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng mọi ống kính đều dồn về phía "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cô xuất hiện lộng lẫy trong bộ trang phục Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad. Nhan sắc đẹp đến nghẹt thở của cô khiến người xem không khỏi trầm trồ, thu về hơn 300 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên Weibo. Các từ khóa liên quan đến màn xuất hiện diễm lệ "phong thần" của Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn "vượt mặt" từ khóa "thảm đỏ Vogue".

Đặc biệt là màn ngậm cánh bướm trong miệng, sau đó thả dáng khi kết thúc catwalk đang được lan truyền mạnh trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ tính riêng trên Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) đã có 3 video đạt hơn 100.000 lượt xem. Đồng thời, các video của cô còn càn quét trên nền tảng Douyin.

Bám sát chủ đề "extreme colors - tuyệt sắc", mỹ nhân Tân Cương lập tức thu hút mọi ánh nhìn với tạo hình lộng lẫy, quý phái như một nữ thần cổ đại. Mái tóc búi cao kết hợp chiếc mấn trán đính đá góp phần tạo nên diện mạo quyền quý, sang trọng, diễm lệ đặc trưng của mỹ học Trung Đông.

Bên cạnh đó, thần thái tự tin khi catwalk càng khiến nữ diễn viên nổi bật. Trên mạng xã hội, các blogger thời trang bình luận: "Địch Lệ Nhiệt Ba gây bão trên thảm đỏ chưa bao giờ chỉ nhờ vào bản thân bộ lễ phục, mà chính là nhờ khả năng thể hiện thời trang độc nhất vô nhị của cô ấy".

Tại sự kiện thời trang lớn bậc nhất cả nước, Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vai trò mở màn sự kiện, vị trí quan trọng thứ hai, thể hiện sự ưu ái của ban tổ chức, chỉ đứng sau Lưu Diệc Phi, người kết màn. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là cái tên thu hút truyền thông nhất, khán giả không ngớt lời khen ngợi cô và đánh giá "Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh nữ thần thảm đỏ", "Thảm đỏ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy đẹp đến nao lòng", "Thậm chí trời mưa còn khiến cô ấy trở nên đẹp hơn".

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất giới giải trí Hoa ngữ. Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm nhãn hàng.

Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng tốp đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Các hợp đồng của cô cũng có giá trị cao khi trở thành người phát ngôn cho sản phẩm ở mức độ toàn cầu. Điều này giúp mỹ nhân Tân Cương dần trở thành biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới của Trung Quốc.