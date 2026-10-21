Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy xuyên thấu đính pha lê, khoe vóc dáng chuẩn không cần chỉnh

Ngày 19/10, Địch Lệ Nhiệt Ba (Dilraba Dilmurat) xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu Adolf ở Trung Quốc với tạo hình mới nhẹ nhàng, bay bổng. Nữ diễn viên diện chiếc đầm nền nude đính sequin và pha lê sắc xanh nhạt, điểm lông vũ trắng, phối organza phồng nhiều lớp, đi cùng trang sức ngọc trai Mikimoto. Lớp nền nude giúp phần đính kết nổi bật trên da, tạo hiệu ứng lấp lánh như những giọt nước đọng trên cơ thể, trong khi lông vũ và organza mang lại cảm giác mong manh, đúng với hình ảnh trong trẻo vốn gắn liền với mỹ nhân Tân Cương.

Điểm đáng chú ý là chiếc đầm được giữ nguyên bản gốc, không chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào. Theo nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, người đứng sau thiết kế, chiếc đầm gần như không cần chỉnh phom vì vóc dáng cân đối của Địch Lệ Nhiệt Ba. Thiết kế ôm vừa vặn phần thân trên, tôn vòng eo thon và bờ vai mảnh, rồi bung nhẹ ở phần dưới với các lớp organza.

Đây là một trong 2 thiết kế Địch Lệ Nhiệt Ba chọn từ bộ sưu tập Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô (Xuân Hè 2027), vừa ra mắt tại Paris Fashion Week chưa đầy 3 tuần trước. Chỉ 2 ngày sau đêm diễn, ê-kíp của cô đã chủ động liên hệ nhà thiết kế, mong muốn thiết kế này mở đầu cho chuỗi hoạt động mới của nữ diễn viên. Từ lúc nhận lời đến ngày sự kiện, hai bên phải làm việc gấp rút để kịp vận chuyển đúng hẹn.

"Cô ấy không chọn một mà chọn 2 thiết kế, và giữ nguyên vẹn, không thay đổi bất cứ chi tiết nào. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng dành cho nhà thiết kế. Thời gian rất gấp, nhưng mọi trao đổi đều nhanh gọn và chuyên nghiệp, vì họ thật sự muốn có thiết kế này", Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

Nhắc đến lần đầu nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba trong thiết kế của mình, anh không giấu xúc động: "Tôi xúc động vô cùng trước vẻ đẹp trong trẻo của cô ấy, nhất là đôi mắt biết nói, trong veo như ướt lệ, như những giọt mưa sắp rơi. Đó là một vẻ đẹp Á Đông rất xao xuyến. Và thiết kế hòa làm một với vẻ đẹp ấy. Nhìn vào là nhận ra Nguyễn Phúc Tuấn: lụa tơ tằm Bảo Lộc và những đường đính kết chuyển động có nhịp điệu."

Chiếc đầm làm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc, kể lại một ký ức tuổi thơ của nhà thiết kế gốc Huế: đạp xe qua cầu, băng qua sông Hương đúng lúc cơn mưa kéo đến. Lông vũ là những ngọn cỏ lau hai bờ sông đung đưa theo gió, các hạt đính kết như cánh chuồn chuồn chao giữa không trung, còn lớp organza là cơn gió lạnh ùa về. "Đó là ký ức tôi không bao giờ quên, có cả mùi của nó, mùi của cơn gió trước mưa. Tôi nghĩ chính câu chuyện về thiên nhiên và tuổi thơ ấy đã khiến cô ấy rung động với thiết kế này", anh nói.

Trước khán giả Trung Quốc, những người có thể chưa từng nghe về Huế, Nguyễn Phúc Tuấn quan niệm một thiết kế trước hết phải tự đứng được bằng vẻ đẹp của nó, không dựa vào lời thuyết minh. Người xem có thể không biết sông Hương, nhưng ai cũng từng đứng trước một cơn gió báo mưa, từng thấy cỏ cây nghiêng mình theo gió. Điều anh mong họ cảm nhận được là độ mềm, độ bắt sáng của lụa Bảo Lộc và sự kiên nhẫn trong từng đường đính tay của người thợ Việt.

Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô được giới thiệu tối 30/9/2026 tại Maison de l'Amérique Latine, đánh dấu lần đầu Nguyễn Phúc Tuấn trình diễn tại Paris. Bộ sưu tập gồm 31 thiết kế, toàn bộ làm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc và đính kết thủ công, kể về cơn mưa Huế như một vũ khúc, đi từ lúc trời chuyển mưa đến khi nắng trở lại. Nguyễn Phúc Tuấn sinh ra ở Huế, mang dòng dõi Nguyễn Phúc tộc và xuất thân ngành kiến trúc. Anh xem việc hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba là một bước tiếp nối trong hành trình đưa chất liệu và câu chuyện Việt ra quốc tế, hơn là một đích đến.

Ảnh, video: NVCC, Tổng hợp