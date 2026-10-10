Mỗi năm dư thêm 78 triệu đồng chỉ nhờ mua ít quần áo hơn: 3 sự thật phũ phàng tôi nhận ra quá muộn

Sau khi bắt đầu theo đuổi lối sống tối giản, việc đầu tiên tôi làm là dọn lại toàn bộ tủ quần áo.

Tôi lấy hết đồ ra, thử lại từng món và mạnh tay loại những bộ không còn phù hợp, những món mua về chỉ mặc một vài lần, thậm chí có quần áo đã nằm yên trong tủ suốt hai năm.

Từ một chiếc tủ lúc nào cũng chật cứng, tôi chỉ giữ lại những món thực sự mặc thường xuyên. Điều ngạc nhiên là cảm giác đầu tiên không phải tiếc tiền, mà là nhẹ nhõm.

Cũng từ lần dọn tủ ấy, tôi tự lập cho mình một “danh sách quần áo không nên mua”, đồng thời quyết định sẽ mua ít hơn.

Sau hơn một năm duy trì, số tiền tôi không còn đổ vào quần áo, phụ kiện và những lần mua sắm ngẫu hứng lên tới gần 78 triệu đồng.

Quan trọng hơn, tôi nhận ra 3 sự thật về quần áo mà trước đây mình chưa từng muốn thừa nhận.

1. Tủ có thể đầy, nhưng quần áo bạn thực sự mặc chỉ quanh quẩn vài bộ

Trước đây, tôi luôn nghĩ càng nhiều quần áo thì càng dễ mặc đẹp.

Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Tủ của tôi từng kín tới mức phải chen từng chiếc móc áo vào nhau, nhưng nếu quan sát trong một tuần, tôi phát hiện mình chỉ mặc đi mặc lại vài chiếc áo và vài chiếc quần quen thuộc.

Lý do rất đơn giản: Đó là những món thoải mái nhất, dễ phối nhất và hợp với vóc dáng của tôi nhất.

Những chiếc áo cầu kỳ, những bộ mua chỉ vì đang giảm giá, những món trông rất đẹp trên người mẫu nhưng không hợp với đời sống thực tế của tôi gần như không bao giờ được sử dụng.

Tôi còn nhận ra một điều: Quần áo bây giờ nếu chọn chất lượng ổn hoàn toàn có thể mặc nhiều năm. Khi mua quá nhiều, một món đồ thậm chí có thể lỗi mốt trước khi bạn kịp mặc nó đủ số lần để thấy “đáng tiền”.

Một chiếc váy giá 1 triệu đồng nhưng chỉ mặc hai lần thực chất đắt hơn rất nhiều so với chiếc quần giá 1,5 triệu đồng được mặc 100 lần.

Kể từ đó, tôi bắt đầu nhìn giá quần áo theo “chi phí mỗi lần mặc”, thay vì chỉ nhìn vào giá trên nhãn.

Tôi thà có 20 món đồ mình mặc liên tục còn hơn sở hữu 100 món nhưng 80 món chỉ nằm trong tủ.

2. Quần áo không mặc cuối cùng rất dễ trở thành một loại “rác đắt tiền”

Sự thật thứ hai khiến tôi tỉnh táo nhất xuất hiện khi tôi bắt đầu xử lý số quần áo dư thừa.

Có ba lựa chọn phổ biến: Vứt bỏ, bán đồ cũ hoặc cho người khác. Vứt đi thì tiếc vì rất nhiều món vẫn còn mới. Đem bán đồ cũ lại càng khiến tôi nhận ra giá trị của quần áo giảm nhanh đến mức nào.

Có những món lúc mua tương đương vài triệu đồng, nhưng khi đăng bán lại chỉ còn vài trăm nghìn đồng, thậm chí hạ giá nhiều lần vẫn không có người hỏi.

Lúc mua, tôi từng nghĩ đó là một món đồ “đáng đầu tư”. Nhưng đến lúc thanh lý, nó gần như chẳng còn giá trị gì.

Cho bạn bè hoặc người thân cũng không đơn giản. Không phải cứ mình không dùng nữa thì người khác sẽ cần. Nếu kiểu dáng, kích thước hay phong cách không phù hợp, món quà ấy chỉ chuyển từ tủ nhà mình sang tủ nhà người khác.

Tôi bắt đầu hiểu rằng rất nhiều thứ tôi từng gọi là “tài sản” thực chất chỉ là đồ tiêu dùng đang mất giá từng ngày.

Mua một món quần áo không cần thiết không chỉ khiến tôi mất số tiền lúc thanh toán. Tôi còn phải dành chỗ chứa nó, dành thời gian sắp xếp, giặt giũ, bảo quản và sau cùng lại đau đầu tìm cách xử lý.

Từ góc độ đó, việc mua ít đi không phải là sống kham khổ. Đó chỉ là ngừng mua những thứ rất có khả năng trở thành gánh nặng.

3. Ít quần áo hơn nhưng đúng với mình lại khiến việc ăn mặc dễ hơn

Trước kia, mỗi sáng tôi thường đứng trước một tủ quần áo đầy ắp rồi vẫn nghĩ: “Không biết mặc gì hôm nay”.

Bây giờ tủ chỉ còn một phần so với trước, nhưng tôi gần như không còn gặp tình trạng đó.

Tôi biết chiếc áo nào hợp với chiếc quần nào. Tôi biết chiếc váy nào nên mặc khi đi làm, chiếc áo nào phù hợp cho cuối tuần, bộ nào có thể dùng trong những dịp cần lịch sự hơn.

Mọi món đồ đều có “nhiệm vụ” rõ ràng.

Khi chỉ giữ lại những thứ hợp vóc dáng, hợp màu da, hợp công việc và hợp lối sống, việc phối đồ trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Tôi không còn mua một chiếc áo rồi lại phát hiện phải mua thêm chiếc quần mới để phối cùng. Cũng không còn chạy theo từng xu hướng chỉ vì thấy người khác mặc đẹp.

Nguyên tắc của tôi hiện nay khá đơn giản: Một món đồ mới nên phối được với ít nhất 3 món đã có trong tủ và phải là thứ tôi thực sự có cơ hội mặc thường xuyên.

Nếu không đáp ứng được hai điều này, tôi sẽ không mua. Nhờ vậy, tôi không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng.

Thời gian trước đây dành cho việc lướt ứng dụng mua sắm, săn khuyến mại, thử đồ và sắp xếp tủ quần áo giờ được dành cho đọc sách, tập thể thao, viết lách hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Mua ít không có nghĩa là không được mua

Tôi vẫn mua quần áo mới. Quần áo cũ sẽ hao mòn, vóc dáng thay đổi, công việc thay đổi và gu thẩm mỹ cũng không đứng yên mãi.

Nhưng sự khác biệt lớn nhất là trước đây tôi mua vì thích trong vài phút, còn bây giờ tôi mua vì biết chắc mình sẽ mặc.

Tôi ưu tiên những món bền, dễ phối, vừa vặn và phù hợp với cuộc sống hiện tại. Tôi cũng không còn bị hấp dẫn quá nhiều bởi những chữ như “sale”, “phiên bản giới hạn” hay “mẫu hot”.

Sau khi hiểu rõ ba sự thật trên, tôi nhận ra điều giúp mình tiết kiệm gần 78 triệu đồng một năm không phải là cấm bản thân mua quần áo.

Đơn giản là tôi ngừng mua những bộ quần áo dành cho một phiên bản tưởng tượng của chính mình.

Tủ quần áo nhỏ hơn, nhưng tiền tiết kiệm nhiều hơn. Việc lựa chọn ít hơn, nhưng cảm giác mỗi ngày lại nhẹ nhàng hơn.

Và có lẽ đó mới là lợi ích lớn nhất của việc mua ít: Không chỉ giữ lại tiền trong tài khoản, mà còn lấy lại không gian, thời gian và sự bình yên cho cuộc sống.