Mới đây, MC Khánh Vy đăng tải một đoạn clip cùng Cục trưởng, NSND Xuân Bắc khiến dân tình dành nhiều sự quan tâm. Theo đó, cả hai có màn tương tác, trò chuyện ngắn gọn nhưng cực thú vị, dễ thương khiến netizen rần rần “thả tim”.

Trong clip, Khánh Vy chủ động đến chúc mừng sinh nhật Cục trưởng Xuân Bắc. Sau đó, nữ MC tiết lộ cô và NSND Xuân Bắc có trùng ngày sinh nhật. Được biết, cả hai đều sinh vào ngày 21/8 nhưng cách nhau 23 năm. Cục trưởng Xuân Bắc sinh năm 1976, còn MC Khánh Vy sinh năm 1999.

Clip: Màn tương tác giữa MC Khánh Vy và Cục trưởng Xuân Bắc thu hút sự chú ý của netizen (Nguồn: Khánh Vy Official)

Bên cạnh đó, Xuân Bắc cũng dí dỏm tương tác với Khánh Vy, gọi cô nàng là “cháu gái”. Không những vậy, Xuân Bắc còn dành nhiều lời khen cho nữ MC và tiết lộ về tình trạng “iu đương” hiện tại.

“Đây là cháu gái tôi Khánh Vy. Cháu rất xinh đẹp tài năng nhưng hiện tại vẫn đang trong tình trạng ‘vườn không nhà trống’. Nên là tôi bán hết nhé”, Xuân Bắc hài hước nói.

Ngược lại từ phía Khánh Vy, nữ MC cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, thể hiện sự yêu mến đến với NSND Xuân Bắc. “Chú của mình cũng rất tài năng, rất hết lòng vì mọi người và các cháu. Cháu chúc chú sẽ luôn nhận được nhiều nhiều những yêu thương từ mọi người”, Khánh Vy nói.

Khánh Vy cho hay điều nữ MC muốn "flex" là trùng ngày sinh nhật với Cục trưởng Xuân Bắc

MC Khánh Vy nhận được nhiều lời khen ngợi về tài năng, ngoại hình từ NSND Xuân Bắc

Màn tương tác tự nhiên, vui vẻ của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người thích thú trước cách xưng hô “chú - cháu” của Xuân Bắc và Khánh Vy, đồng thời bất ngờ khi biết hai người có cùng ngày sinh. Một số ý kiến còn hài hước chú ý đến câu nói “vườn không nhà trống” của nam nghệ sĩ khi nhắc đến chuyện tình cảm của nữ MC.

NSND Xuân Bắc tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Bắc, sinh ngày 21/8/1976 tại Phú Thọ. Nam nghệ sĩ tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995.

Tên tuổi Xuân Bắc được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Núi trong phim “Sóng ở đáy sông”. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm”, “Táo Quân”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Vua tiếng Việt”...

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Xuân Bắc từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tháng 9/2016, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và đến tháng 1/2021 trở thành Giám đốc Nhà hát. Năm 2016, Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đến năm 2023 được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Ngày 29/10/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bắc, khi đó là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Cục trưởng, NSND Xuân Bắc được biết đến là người vui vẻ, hài hước, luôn có những màn tung hứng hóm hỉnh với các nghệ sĩ trẻ (Ảnh: FBNV)

Khánh Vy là nữ MC tuổi trẻ tài cao, ngày càng thăng hạng từ nhan sắc đến sự nghiệp (Ảnh: FBNV)

Còn Khánh Vy tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được biết đến rộng rãi từ năm 2016, khi đoạn clip nói 7 thứ tiếng lan truyền trên mạng xã hội. Từ một nữ sinh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Khánh Vy dần phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, trở thành MC, nhà sáng tạo nội dung và gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Khánh Vy từng đảm nhận vai trò MC ở nhiều chương trình truyền hình, trong đó nổi bật là “Đường lên đỉnh Olympia”. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC trẻ có phong cách dẫn hiện đại, tự tin và có lợi thế về ngoại ngữ. Song song với công việc truyền hình, Khánh Vy vẫn duy trì hoạt động sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh ngoại ngữ, học tập và cuộc sống.