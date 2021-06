Mỗi lần chị gái về nhà, em phải trốn trong phòng và cố gắng không để mẹ nhìn thấy mình

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com



Chào chị Hướng Dương,

Chị gái em rất giỏi, giỏi toàn diện và trở thành niềm hãnh diện của bố mẹ em. Hiện tại chị ấy đang làm cho một công ty nước ngoài, lương rất cao và đã tự mua được nhà, được xe ô tô, lại đang có một người chồng sắp cưới giỏi giang, giàu có. Đối nghịch với chị ấy, em chỉ là giáo viên mầm non, lương tháng vài triệu đồng, chẳng có nổi tiền mua xe ga mà phải mua trả góp. Nhưng làm giáo viên mầm non là đam mê của em từ lúc bé.

Vì quá cách xa nhau nên mẹ thường hay lấy tụi em ra so sánh với nhau và luôn cho rằng em kém cỏi quá nhiều so với chị gái. Bà ấy cũng khẳng định sau này sẽ sống chung với chị gái chứ không ở với em. Em phản đối việc so sánh nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại.

Ảnh minh họa.

Mới đây, chị em rủ em vào làm chung công ty, bỏ dạy ở trường. Vị trí làm là văn thư công ty, tính em cẩn thận nên chắc chắn sẽ làm được. Mẹ em ép em phải theo chị gái dù em không muốn. Em đã cãi nhau với mẹ một trận rất lớn. Hiện giờ, mẹ ghét đến mức không muốn nhìn mặt em. Mỗi khi chị gái về, em phải trốn trong phòng để không phải nghe những câu xỉa xói, đầy gai nhọn chĩa vào mình.

Hướng Dương ơi, em thật tình không biết phải làm sao nữa? Có nên từ bỏ đam mê để vào làm cùng công ty với chị gái cho hài lòng mẹ không? (ngocnhung...@gmail.com)

Chào em,

Sự phân vân và mỏi mệt của em, Hướng Dương có thể thấu hiểu. Nhưng nếu em càng trốn tránh, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn mà không thể giải quyết được vấn đề gì.

Hiện tại, em đang có hai vấn đề lớn: một là chuyện công việc, hai là việc mẹ thường xuyên lấy em ra so sánh với chị gái. Nếu em bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một, cuộc sống của em sẽ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.

Đầu tiên, em nên tìm cơ hội thích hợp, nhẹ nhàng, khéo léo bày tỏ sự mệt mỏi, bất lực và tổn thương của bản thân mỗi khi bị mẹ so sánh với chị gái. Mỗi người là một cá thể hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất theo cách riêng, vì thế, không ai được quyền lấy em ra so sánh với người khác, kể cả chính em. Việc so sánh không có tác dụng gì ngoài gây ra sự tổn thương và ám ảnh tâm lý. Em cần nói rõ để mẹ thấu hiểu điều này và tôn trọng "bản ngã" của riêng em, để bà chấp nhận em là chính bản thân em chứ không phải hình bóng của bất kì ai.

Thứ hai, mỗi người đều có đam mê, định hướng nghề nghiệp, con đường tương lai riêng. Vì thế, nếu em cảm thấy em đang sống đúng với đam mê, cuộc sống thoải mái, tinh thần thư thái thì em hãy cứ tiếp tục cuộc sống ấy. Một khi em từ bỏ đam mê để làm hài lòng mọi người, cuộc sống của em liệu có còn bình yên và hạnh phúc? Về chuyện này, em nên mạnh mẽ, quyết liệt bảo vệ cuộc sống, lối đi của riêng mình.

Cuối cùng, Hướng Dương mong em hãy hiểu cho nỗi lòng của mẹ mình và đừng oán trách bà. Suy cho cùng, mọi thứ bà làm cũng đều xuất phát từ trái tim yêu thương của một người mẹ. Chỉ là cách bà thể hiện tình cảm bị lạc đường. Vậy thì em và bà nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, tình cảm để đưa mọi thứ vào đúng quỹ đạo ban đầu. Nếu có thể, hãy nhờ chị gái tác động tâm lý thêm để mẹ thấu hiểu em hơn và ngược lại.

Chúc em an yên.

Hướng Dương.