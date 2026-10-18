Mới có phim Việt chưa chiếu đã được khen nức nở: Nữ chính lão làng showbiz, xem mà không biết về phe ai

Sau thành công của các dự án trước đó, điện ảnh Việt tiếp tục chào đón một tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - trinh thám đầy hứa hẹn mang tên Án Mạng Karaoke. Ngay khi những thước phim đầu tiên được hé lộ, tác phẩm đã lập tức được chú ý trên các diễn đàn phim ảnh nhờ chủ đề lạ, kịch bản gây tò mò.

Mới đây, Án Mạng Karaoke vừa tung trailer 2, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi những tình tiết mới lạ, khó đoán. Nếu ở trailer đầu tiên, khán giả mới chỉ dừng lại ở sự tò mò trước cái chết tức tưởi của bà Thủy tại khu nghỉ dưỡng trên núi cao thì sang đến màn "nhá hàng" mới, mức độ giật gân và căng thẳng tâm lý được đẩy lên cao hơn, khiêu khích sự tò mò của người xem.

Trailer 2 Án Mạng Karaoke

Đoạn phim mở ra bằng lời khẳng định của Tâm (Đoàn Thiên Ân): "Động cơ của hung thủ không phải là cướp của giết người", nối tiếp bởi nhận định của ông Chín (Tiểu Bảo Quốc): "Cái micro cắm vô họng, là nó căm thù tiếng hát của bà Thủy". Thế nhưng, nút thắt trớ trêu nằm ở chỗ cả xóm ai cũng căm thù giọng hát của bà Thủy (Vân Dung), nên tất cả những người có mặt tại khu nhà sàn trở thành nghi phạm giết người.

Thông qua những đoạn cut trong trailer, người xem có thể cảm nhận bầu không khí u tối, ngột ngạt bao trùm lấy khu nhà trong đêm mưa. Đó là lúc từng nhân vật bắt đầu lộ diện những hành tung bất thường và lao vào cuộc đấu tố không khoan nhượng. Ngay cả một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh như Tâm cũng có khoảnh khắc mất kiểm soát trong đêm mưa khi tuyên bố: "Con chịu hết nổi rồi, để con qua tính sổ với bà", bất chấp tiếng gọi can ngăn đầy lo lắng của thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa).

Nhịp độ phim liên tục dồn ép người xem qua hàng loạt mảnh ghép bạo lực và những màn lật mặt, hé lộ ai cũng có động cơ trở thành hung thủ. Không chỉ dừng lại ở cuộc chiến tâm lý, màu sắc tâm linh cũng được lồng ghép trong bộ phim, cảnh đất đá sạt lở ầm ầm từ vách núi như "Sơn Thần nổi cơn thịnh nộ" đã cắt đứt hoàn toàn đường lui của cả nhóm.

Dù "bay màu" hơi sớm nhưng NS Vân Dung trong vai bà Thủy cũng tạo đủ sức hút để làm điểm nhấn cho phim. Vào vai bà Thủy - một người phụ nữ có giọng hát "gây thù chuốc oán" khắp xóm trọ, NS Vân Dung đã thể hiện xuất sắc nét tính cách kiêu kỳ, có phần đanh đá nhưng lại ẩn chứa nhiều bí mật. Là một "cây đại thụ" của làng hài và sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ ở cả mảng sân khấu lẫn truyền hình, sự góp mặt của Vân Dung có thể nói là một bảo chứng cho chất lượng tác phẩm.

Bên cạnh đó, sự lột xác của Thiên Ân trong vai Tâm cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Trailer khép lại bằng khoảnh khắc Tâm nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, khiến người xem hoàn toàn rơi vào mê cung, không thể đoán định ai mới là phe chính diện.

Dù phải đến cuối tháng 10 mới chính thức khởi chiếu, nhưng phim đã nhận được những lời đánh giá tích cực từ giới chuyên môn xem chiếu sớm. Diễn xuất tròn vai, nhịp phim được đánh giá là cuốn vừa đủ, không quá nhanh cũng không quá chậm, các manh mối liên tục được lật mở để khán giả cùng tham gia phá án.

Án Mạng Karaoke hiện được dự đoán sẽ là cái tên "phá chuỗi" top 1 của Trại Buôn Người trong thời gian tới. Sau lần dời lịch chiếu hồi đầu tháng, phim sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 30/10 và có suất chiếu đặc biệt từ tối 21/10.