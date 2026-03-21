Quên Trục Ngọc đi, đây mới là phim Trung Quốc hay nhất lúc này: 4 nữ chính mặt đẹp diễn đỉnh, đảm bảo xem là nghiện

Theo 163, bộ phim Cái Tên Vô Hình quy tụ dàn diễn viên "đỉnh cấp" hiếm có ở thời điểm hiện tại trong đó có Lưu Nhã Sắt, Nghê Ni, Diêm Ny và Lưu Mẫn Đào. Thậm chí, có khán giả còn bình luận: "Có cảm giác như một nửa nữ diễn viên trong giới giải trí đều tập trung trong bộ phim này".

Không ai có thể nghi ngờ khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trên.

Cái Tên Vô Hình là một tác phẩm do nữ đạo diễn cầm trịch, đội ngũ làm phim đa phần là nữ giới với các nhân vật trung tâm là nữ, đồng thời nhắc tới nhiều vấn đề mà phụ nữ thường gặp phải trong xã hội hiện đại.

Cụ thể, Nhậm Tiểu Danh (Nghê Ni) là một người phụ nữ đứng sau thành công của chồng. Chồng cô - Lưu Tiêu Nhiên là một tác gia ăn khách, nhưng thực chất các sáng tác của hắn luôn sao chép ý tưởng từ tác phẩm của Nhậm Tiểu Danh. Cả hai tạo nên một gia đình sung túc giàu có và tưởng chừng rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, sau khi cuốn sách mới ra mắt, Nhậm Tiểu Danh yêu cầu lấy lại bản quyền và bị chồng từ chối, không thể để công sức và tài năng của mình bị đánh cắp thêm nữa, cô quyết định đệ đơn ly hôn. Thế nhưng, hành trình này không hề dễ dàng khi Lưu Tiêu Nhiên là một người quyền lực có danh tiếng địa vị cao trong xã hội. Chỉ có Nhậm Tiểu Danh biết cô quyết tâm lấy lại bản quyền vì cuốn sách là nhật ký của cuộc đời cô, ghi lại những câu chuyện và con người đã cùng cô đi cùng năm tháng.

Nghê Ni vào vai một người vợ bị chồng cướp mất tác phẩm

Nữ diễn viên được khen ngợi diễn xuất đa tầng, ngoại hình quyến rũ sang trọng

Bộ phim có sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Nhân vật của của Nghê Ni được đánh giá hấp dẫn người xem ở tính cách độc lập, sáng suốt, luôn có cái nhìn tỉnh táo với mỗi con người và sự việc.

Trong khi đó, Diêm Ni tiếp tục có một màn trình diễn xuất sắc với vai diễn Nhậm Mỹ Diễm, mẹ của Nhậm Tiểu Danh. Thời trẻ, bà là hoa khôi trong thành phố, 4 lần kết hôn nhưng lại không hạnh phúc. Nhậm Mỹ Diễm rất yêu thương con nhưng mỗi khi say bà lại buông lời chỉ trích con gái.

Diêm Ni vào vai mẹ của Nghê Ni, mang trong mình một bí mật khó nói

Bà luôn bảo vệ con gái

Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình thông thường mà mỗi nhân vật đều ẩn chứa bí mật. Để che giấu một vụ án mạng, Nhậm Mỹ Diễm thường xuyên thay đổi giấy khai sinh của con gái. Trong khi đó, Lưu Mẫn Đào là một người mẹ từng mất con gái, vì vậy luôn kiểm soát con gái nuôi của mình, phản ánh một tình mẫu tử bệnh hoạn. Phim dần hé mở vụ án chấn động năm xưa và tìm ra người có liên quan tới cái xác giấu dưới ngôi trường.

Theo Sina, dàn diễn viên trong Cái Tên Vô Hình đều có kinh nghiệm diễn xuất phong phú và từng đạt nhiều giải thưởng khác nhau. Ở các tác phẩm khác, họ đều đảm nhận vai nữ chính nhưng trong bộ phim này các nữ nghệ sĩ kết hợp với nhau để tạo nên một tác phẩm hấp dẫn cuốn hút người xem.

Lưu Mẫn Đào và Lưu Nhã Sắt là một mối quan hệ mẹ con khác cũng tràn ngập cảm giác đau khổ

Lưu Mẫn Đào được yêu thích với bộ phim Kẻ Ngụy Trang. Nữ diễn viên, ca sĩ có khả năng diễn xuất rất đa dạng

Bộ phim mở đầu với mức rating khả quan trên 2% trên khung giờ khuya của kênh CCTV8, nhờ đó đứng Top 1 rating toàn quốc trong cùng khung giờ.

Phim được đánh giá cao với những khung hình đẹp, nội dung ý nghĩa về việc phụ nữ giúp đỡ và cứu rỗi lẫn nhau. Trên MXH Weibo, khán giả liên tục giới thiệu bộ phim cho những người khác và khẳng định "đây là một tác phẩm lớn thực sự đáng xem", "Dàn diễn viên diễn xuất tự nhiên đa tầng, là một trải nghiệm xem khác hẳn với các diễn viên lưu lượng bây giờ", "Xem phim này như được rửa mắt, đây mới là diễn xuất thực sự", "Tôi sẵn lòng ủng hộ thái độ sáng tạo như thế này, nội dung cuốn hút, nhân vật mới mẻ, không phải những câu chuyện tình yêu mì ăn liền trong phim thần tượng", "Đội ngũ này thực sự quá mạnh, đều là những diễn viên có thể thổi hồn và nhân vật, hiếm thấy một dàn diễn viên toàn nữ như thế này", "Có những người phụ nữ rất đáng sợ, đối xử tệ bạc với chính con gái của mình. Nhưng cũng có những người phụ nữ như thiên thần đến sưởi ấm trái tim chúng ta".

Nguồn: 163, Sina, QQ