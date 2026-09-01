Không phải thử thách hay những màn tung hứng hài hước, một chi tiết rất nhỏ trong tập đầu tiên của Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 lại bất ngờ thu hút sự quan tâm của khán giả. Đó là khoảnh khắc các ông bố cùng các con quây quần bên bữa cơm đầu tiên và màn "mời cơm" tưởng như rất quen thuộc nhưng lại cho thấy sự khác biệt trong nếp sinh hoạt giữa các gia đình miền Bắc và miền Nam.

Sau một ngày cùng nhau khám phá Hội An và thực hiện các nhiệm vụ đầu tiên, các bố con có dịp ngồi lại bên mâm cơm. Trước khi bắt đầu bữa ăn, các bạn nhỏ lần lượt cất tiếng mời mọi người dùng bữa theo cách được bố mẹ dạy từ nhỏ.

Trong lúc đó, MC Thành Trung chia sẻ với các con về ý nghĩa của việc mời cơm. Theo anh, đây không đơn thuần là một câu nói theo phép lịch sự mà còn là cách trẻ học sự lễ phép, biết quan sát những người xung quanh và hình thành thói quen ứng xử khi bước ra ngoài xã hội. Cũng như việc biết nói lời "cảm ơn" hay "xin lỗi", lời mời cơm là một nét văn hóa cần được gìn giữ.

Ở chiều ngược lại, Lê Dương Bảo Lâm lại mang đến một không khí rất gần gũi với cách mời quen thuộc của nhiều gia đình miền Nam. Nam diễn viên chỉ vui vẻ nói một câu ngắn gọn: "Mời cả nhà ăn cơm".

Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một màn đối đáp rất duyên. Dương Lâm hài hước nói: "Hèn chi tôi ăn nửa bụng rồi mà vẫn còn nghe mời". Câu nói khiến cả mâm cơm bật cười vì đúng với thực tế ở nhiều gia đình Việt.

Đoạn phát sóng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả ở khắp các vùng miền. Nhiều người cho rằng chương trình vô tình gợi lại những ký ức rất quen thuộc về bữa cơm gia đình.

Một cư dân mạng chia sẻ: "Miền Bắc thường có những dịp đại gia đình đông đủ nên con cháu sẽ mời cơm lần lượt từ ông bà, bố mẹ đến các cô chú, anh chị. Việc mời từng người cũng là để xem còn thiếu ai thì chờ, nhất là người lớn tuổi chưa ngồi vào mâm thì con cháu thường chưa ăn trước".

Một ý kiến khác lại cho biết ở nhiều gia đình miền Nam, cách mời cơm thường giản dị và tự nhiên hơn. Chỉ một câu "Mời cả nhà ăn cơm" đã được xem là đầy đủ, sau đó mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái.

Không ít khán giả cũng nhấn mạnh rằng không thể nói cách nào đúng hay hay hơn cách nào. Mỗi vùng miền đều có những tập quán được hình thành qua nhiều thế hệ và đều hướng đến điểm chung là sự tôn trọng những người cùng ngồi trong mâm cơm.

Có người còn kể rằng khi đi học hoặc đi làm xa, lần đầu ăn cơm ở nhà bạn thuộc vùng miền khác mới nhận ra sự khác biệt này và cảm thấy khá thú vị. Sau vài lần, ai cũng dần quen và hiểu rằng điều quan trọng không nằm ở câu chữ, mà ở sự chân thành dành cho nhau.

Đây cũng là điều khiến nhiều người yêu thích Bố ơi mình đi đâu thế?. Chương trình không chỉ ghi lại hành trình trưởng thành của các em nhỏ mà còn mang đến những lát cắt rất đời thường về văn hóa gia đình Việt. Chỉ từ một lời mời cơm, khán giả có dịp nhìn lại những nếp nhà khác nhau, để rồi nhận ra rằng dù ở miền Bắc hay miền Nam, bữa cơm vẫn luôn là nơi gắn kết các thành viên và dạy trẻ những bài học đầu tiên về phép lịch sự, sự quan tâm và tình cảm gia đình.