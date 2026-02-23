Nhắc đến lá tía tô, hội chị em yêu bếp thường nghĩ ngay đến bát cháo hành giải cảm ấm nóng hay những ly nước luộc thanh mát giúp tút tát làn da từ sâu bên trong. Thế nhưng, có một cách "chơi" tía tô cực kỳ tinh tế, đậm chất thơ mà lại thiết thực vô cùng đang rần rần trên các diễn đàn ẩm thực dạo gần đây, đó chính là làm giấm tía tô và lá tía tô ngâm chua.

Chỉ với một vài thao tác cực kỳ nhàn hạ, sau hai tuần ủ mình trong bóng tối, bạn không chỉ thu về một hũ giấm mang sắc tím hồng mộng mơ tuyệt đẹp mà còn có ngay mẻ lá tía tô chua ngọt, giòn thơm nức mũi.

Từ những món ăn kiêng quen thuộc như salad dưa chuột, cho đến bát bún trộn thanh mát hay đĩa thịt nướng mỡ màng, chỉ cần điểm xuyết chút gia vị "thần tiên" này vào là mọi thứ bỗng chốc trở nên thanh tao, hấp dẫn đến lạ kỳ, khiến ai nếm thử một lần cũng phải vương vấn mãi không thôi.

Phép màu từ chiếc lọ thủy tinh: Khi tía tô hóa thân thành thứ gia vị tuyệt mĩ

Tía tô vốn dĩ đã là một món quà tuyệt vời của mẹ thiên nhiên, nhưng khi được kết hợp cùng giấm gạo, chúng lại tạo ra một phản ứng hóa học đầy tính nghệ thuật ngay trong chính gian bếp nhỏ của bạn. Điểm thú vị nhất của món ngâm này là sự lựa chọn màu sắc đầy cá tính.

Nếu bạn thuộc team yêu cái đẹp và sự lãng mạn, hãy chọn tía tô đỏ. Những chiếc lá nhuốm màu thời gian ấy sẽ từ từ phai ra, nhuộm cả hũ giấm gạo trong veo thành một màu hồng tím sóng sánh, mộng mơ và ngọt ngào đến lịm tim.

Còn nếu bạn là người chuộng sự tươi mát, mộc mạc của cỏ cây, tía tô xanh sẽ là chân ái, mang đến một hũ giấm thoang thoảng mùi hương thảo mộc thanh khiết, ngửi thôi đã thấy cả một bầu trời xua tan oi ả.

Sự kỳ diệu nằm ở chỗ, chỉ với một lần ngâm duy nhất, bạn sẽ nhận lại được hai thành phẩm hoàn toàn khác biệt: Một phần giấm tía tô chua thanh, thơm lãng mạn và một phần lá tía tô ngâm giòn rụm, đậm đà. Đây đích thị là công thức "một mũi tên trúng hai đích" cực kỳ kinh tế và thông minh dành cho những người phụ nữ hiện đại luôn biết cách vun vén cho tổ ấm.

Công thức "ngâm và đợi" nhàn tênh cho hội chị em bận rộn

Bạn không cần phải là một siêu đầu bếp hay sở hữu những dụng cụ đong đếm phức tạp mới có thể làm thành công món này. Nguyên liệu cần chuẩn bị vô cùng giản dị: Khoảng 55 gram lá tía tô tươi (tương đương với một mớ tía tô lớn ngoài chợ) và chừng 360ml giấm gạo không pha tẩm gia vị. Ngoài ra, thêm một công thức khác là bạn có thể nấu đường giấm.

Trước tiên, bạn lặt lấy những lá tía tô nguyên vẹn, đem rửa thật sạch qua nhiều nước để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn. Bước quan trọng nhất quyết định hũ giấm của bạn có để được lâu hay không chính là phải để lá tía tô ráo khô hoàn toàn, tuyệt đối không được dính lấy một giọt nước lã nào.

Sau đó, bạn xếp gọn gàng những chiếc lá thơm tho này vào một chiếc lọ thủy tinh đã được tiệt trùng sạch sẽ và khô ráo. Hoặc nếu thích, bạn có thể thái nhỏ chúng. Từ từ rót phần giấm gạo vào lọ, dùng một chiếc đũa hoặc thìa sạch nhẹ nhàng ấn tía tô chìm hẳn xuống, đảm bảo mọi ngóc ngách của lá đều được ngậm đầy thứ dung dịch trong trẻo ấy.

Cuối cùng, đậy nắp thật kín, cất chiếc lọ vào một góc tủ bếp râm mát, tránh ánh nắng mặt trời và để thời gian làm nốt phần việc còn lại. Cứ cách vài ngày, bạn nhớ ghé qua, nhẹ nhàng lắc đều chiếc lọ để hương vị được hòa quyện trọn vẹn nhất nhé.

Thu hoạch món quà thời gian và những màn biến tấu vạn người mê

Sau đúng hai tuần đằng đẵng chờ đợi, khoảnh khắc mở nắp lọ ra sẽ khiến bạn thực sự vỡ òa bởi mùi hương thanh tao, cao cấp quyện trào xộc thẳng vào khứu giác. Lúc này, bạn hãy cẩn thận chắt riêng phần giấm tía tô ra một chiếc chai thủy tinh khác để dùng dần.

Phần lá tía tô vớt ra, trải phẳng phiu lên giấy nến hoặc giấy nướng bánh, đậy thêm một lớp giấy mỏng lên trên rồi cất vào hộp kín. Giờ thì "vũ khí bí mật" của gian bếp đã sẵn sàng! Với phần giấm tía tô, ngon nhất là đem rưới lên đĩa dưa chuột đập dập, trộn cùng chút rong biển tươi giòn sần sật, hoặc làm nước xốt dầu giấm trộn salad thì ăn hoài không biết ngán.

Vị chua thanh dôn dốt quyện cùng mùi thơm đặc trưng của tía tô biến nước chấm hải sản hay bát nước trộn bún lạnh trở nên cuốn miệng lạ thường. Về phần lá tía tô ngâm, hãy thử kẹp chúng vào những lớp bánh mì sandwich bữa sáng, lót dưới miếng ức gà áp chảo mọng nước hay đơn giản là xé nhỏ rắc lên bát cơm nóng hổi, vị chua dịu và hương thảo mộc nồng nàn chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thi vị.

Hũ giấm tía tô "thần thánh" này giữ được phong độ đỉnh cao nhất trong vòng 2 tháng, trong khi phần lá ngâm có thể bảo quản tươi ngon trong ngăn mát tủ lạnh suốt 1 tháng trời. Quả là một bí kíp nhỏ gọn, tiết kiệm nhưng sức công phá vị giác lại cực kỳ đáng gờm đúng không nào?