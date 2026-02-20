Bí quyết để cắt và tẩm ướp cho món cá hấp là gì? Mách bạn công thức siêu ngon và chuẩn vị

Cá hấp là một món ăn quen thuộc trong ẩm thực gia đình. Đặc biệt vào các dịp lễ Tết, món cá hấp vị tươi ngon nguyên bản thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn. Đây là món được chế biến nhanh chóng và dễ làm mà ai cũng yêu thích. Tuy nhiên không phải ai làm món cá hấp cũng có hương vị thơm ngon, chúng thường bị dai, tanh hoặc hương vị nhạt nhẽo. Vậy chìa khóa làm món cá hấp nằm ở đâu?! Chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn 3 điểm quan trọng: cách cắt cá, thời gian hấp và nước chấm. Nắm vững những kỹ thuật này giúp ngay cả người mới bắt đầu nấu ăn cũng có thể nấu được món cá hấp đạt độ mềm và mịn, ngon như ở nhà hàng.

1. Kỹ thuật sơ chế cá - cắt cá

Để làm được món cá hấp thơm ngon, đầu tiên bạn hãy loại bỏ vảy, mang và nội tạng của cá, đặc biệt chú ý cạo sạch lớp màng đen và đường máu bên trong bụng (đây là nguồn gốc chính gây mùi tanh), sau đó thấm khô bằng giấy bếp.

Tiếp theo là thao tác cắt cá. Cắt cá không có nghĩa là cắt ngẫu nhiên; mục đích là để cá chín nhanh và hấp thụ hương vị, đồng thời loại bỏ mùi tanh. Bạn cần cắt 3-4 đường chéo trên mỗi bên thân cá, xuống tận xương. Đặt cá nằm phẳng trên đĩa. Nhét các lát gừng và hành lá cắt khúc vào khoang bụng cá để khử mùi tanh đồng thời tạo không gian cho hơi nước lưu thông.

Rắc một lớp muối mỏng lên cá và ướp trong 5 phút. Không nên ướp quá lâu để tránh thịt cá bị mất nước dẫn đến dai/khô.

2. Cá nên được hấp trong bao lâu?

Thời gian hấp rất quan trọng để cá mềm và ngon. Cá phải được cho vào nồi hấp sau khi nước sôi và hấp ở lửa lớn. Thời gian cụ thể phụ thuộc vào trọng lượng của cá.

Với con cá nặng khoảng 500-600g (kích cỡ thông dụng dành cho gia đình có 3-4 người ăn): Hấp trong 6-7 phút sau khi nước sôi. Khi thời gian hấp hết, bạn tắt bếp nhưng không nên lấy cá ra vội mà hãy để yên trong nồi hấp khoảng 2 phút.

Với con cá nặng 700-800g: Bạn cần thời gian hấp trong 8-9 phút sau khi nước sôi. Khi hết thời gian, tắt bếp và để yên trong nồi hấp khoảng 2 phút.

Việc để cá yên trong nồi hấp khoảng 2 phút giúp nhiệt lượng còn lại làm chín cá, tạo nên kết cấu mềm và săn chắc hơn.

3. Công thức cho loại nước sốt thiết yếu

Tỷ lệ nước chấm: 2 muỗng canh nước tương cá hấp + 1 muỗng canh nước tương + 1/2 muỗng canh đường trắng + 1 muỗng canh nước, khuấy đều (Lưu ý việc thêm đường trắng chỉ để tăng hương vị, không phải để làm cho món ăn ngọt hơn).

Bước quan trọng: Đổ nước sốt sau cùng. Đầu tiên, bạn có thể nhặt bỏ phần hành lá, gừng đã hấp cùng cá trước đó. Rải lớp hành lá và gừng mới lên rồi rưới một chút dầu đun nóng để kích thích mùi thơm. Sau cùng đổ nước sốt lên trên để tăng gấp đôi hương vị.

4. Công thức làm món cá vược hấp

Nguyên liệu: 1 con cá vược (500-600g), 1 nhánh gừng thái lát, 1-2 cây hành lá, 1 gốc hành baro chẻ sợi (hoặc 1 cây hành lá cắt khúc), một ít ớt ngọt thái sợi, một ít muối, nước tương cá hấp, nước tương, đường và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Các bước chi tiết làm món cá vược hấp

Bước 1: Loại bỏ vảy, mang và nội tạng. Cạo bỏ lớp màng đen và đường máu ở bụng cá. Rửa sạch và lau khô cá. Khía 3-4 đường chéo trên cả hai mặt của cá, đặt cá nằm phẳng trên đĩa, xoa một lớp muối mỏng lên cá và để yên, ướp trong 5 phút.

Bước 2: Đặt các lát gừng và hành lá ở đáy đĩa, sau đó đặt cá vược lên trên. Điều này giúp cá không bị dính vào đĩa, đồng thời cho phép lưu thông hơi dễ dàng và khử mùi tanh. Cho nước vào nồi hấp và đun sôi. Đặt đĩa cá vược lên xửng nồi hấp và hấp ở lửa lớn trong 6-7 phút. Tắt bếp và để yên trong 2 phút. Lấy cá vược ra và đổ bỏ phần nước trong đĩa.

Bước 3: Cho hành baro chẻ sợi (hoặc hành lá cắt khúc), gừng và ớt chuông thái sợi lên trên cá. Làm nóng một thìa dầu ăn rồi đổ đều lên hành lá và gừng để dậy mùi thơm. Pha nước sốt gồm nước tương cá hấp, nước tương, một chút đường - khuấy đều trong bát cho hòa quyện, sau đó rưới lên cá là hoàn thành.

Tóm tắt các mẹo nấu ăn

Thực ra, làm món cá hấp không hề phức tạp. Mấu chốt nằm ở việc thực hiện đúng các bước để loại bỏ mùi tanh, hấp chín và để hương vị ngấm vào cá. Hãy chắc chắn làm sạch kỹ màng đen và huyết ở bụng cá. Lót đáy đĩa bằng gừng và hành lá, và đổ bỏ nước trong đĩa sau khi hấp - điều này rất quan trọng để loại bỏ mùi tanh. Thứ hai, đợi nước sôi rồi mới hấp cá ở lửa lớn. Kiểm soát chặt chẽ thời gian hấp theo trọng lượng của cá. Sau khi tắt bếp, nhớ để cá nghỉ trong 2 phút. Điều này sẽ đảm bảo cá mềm và mọng nước. Nắm vững những mẹo này, chắc chắn món cá hấp của bạn sẽ thành công và được mọi người khen hết lời.