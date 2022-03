Mở rộng điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP.HCM mời làm việc nhà báo Hàn Ni

Ngày 29/3 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời bà Nguyễn Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni) lên làm việc và có yêu cầu bổ sung hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc bà có đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, là Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) về hành vi "vu khống"; "làm nhục người khác"; "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân".

Nhà báo Hàn Ni

Bà Hàn Ni cho biết, trước đây bà gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an và Công an TPHCM về việc bà Hằng trong các buổi livestream đã vu khống, làm nhục, xúc phạm bà. Nhưng sau đó, đơn của bà Hàn Ni được chuyển giao cho Công an tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết.

Công an tỉnh Bình Dương đã 2 lần mời bà Hàn Ni lên làm việc nhưng nửa năm nay vẫn chưa trả lời chính thức cho bà.

Bà Hàn Ni cho biết, sau khi bà tố cáo bà Hằng thì trong các buổi livestream bà này càng công kích bà mạnh mẽ hơn. Giữa tháng 11/2021, bà Hằng tìm đến báo Sài Gòn Giải Phóng, gọi là "thăm" bà Hàn Ni, kéo theo đám đông, các youtuber gây ồn ào.

Bà Hằng còn lên mạng xã hội, nói là sẽ "truy cùng giết tận", do đó bà Hàn Ni tiếp tục có đơn tố cáo đến Công an TP.HCM về việc bà Hằng có dấu hiệu "đe doạ giết người". Bà Hàn Ni cũng đề nghị cơ quan công an có phương án bảo vệ khẩn cấp trước những lời đe doạ này.

Chưa dừng lại ở đó, còn xuất hiện những cá nhân, những nhóm có hành vi tấn công bà Hàn Ni từ mạng xã hội đến thực tế.

Mới đây nhất sáng 23/3 bà Hàn Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng ở quán gần nhà tại quận 7 thì bị một nhóm 4 người có hành vi xúc phạm rồi lao vào tấn công. Hiện bà Hàn Ni có đơn tố cáo gửi Công an TPHCM, Công an quận 7 đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 người này.

