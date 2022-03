Fan của bà Nguyễn Phương Hằng cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tấn công gia đình ca sĩ Vy Oanh?

Sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, Vy Oanh trở thành tâm điểm sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, nữ ca sĩ đã có lần trải lòng sau khi khởi kiện CEO Đại Nam. Cụ thể, Vy Oanh cho biết biết cô và gia đình cảm thấy hạnh phúc khi công lý được thực thi.

Vy Oanh khẳng định cả những người ủng hộ bà Phương Hằng cũng phải bị xử lý

Đáng chú ý bà mẹ 3 con còn tâm sự dù bà Phương Hằng đã bị tạm giam nhưng những người hâm mộ của nữ đại gia vẫn liên tục tấn công cô và gia đình trên trang cá nhân. Vy Oanh mong muốn những người ủng hộ bà Phương Hằng cũng sẽ bị xử lý:

"Bà ta bị bắt nhưng fan ở ngoài có lẽ vẫn còn và chắc chắn những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại, trang cá nhân tôi vẫn bị những nick ảo để lại bình luận tấn công.

Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống xem thường pháp luật".

Nói về vấn đề này, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: Có thể ca sỹ Vy Oanh và một số người khác sẽ được xác định là người bị hại - nạn nhân trong vụ án này nếu cơ quan điều tra có căn cứ kết luận bị can Phương Hằng đã thực hiện hành vi xâm phạm đến lợi ích của các cá nhân này bằng hành vi chửi bới xúc phạm trên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội của bị can Phương Hằng là hành vi gì, hành vi thể hiện qua lời nói, hành động nào. Nội dung của hành vi sẽ thể hiện nạn nhân trong vụ án này là ai. Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc người này hâm mộ, yêu thích người kia, đặc biệt là những nghệ sĩ, những người nổi tiếng.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Trường hợp nếu hành vi yêu thích thể hiện ở việc giúp sức cho thần tượng của mình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, biết đó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi thì sẽ được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Còn nếu người hâm mộ không biết hành vi là vi phạm pháp luật, những thông tin do thần tượng của mình đưa ra không đúng sự thật thì bản thân họ cũng là nạn nhân, là người bị "thần tượng" lừa dối.

Bởi vậy, tiến sĩ luật cho rằng, với các fan hâm mộ của bị can Hằng là những người tin vào nội dung mà bị can đưa ra, sau đó có những bình luận, nhận xét đánh giá thiếu chuẩn mực thì những người này sẽ không bị xử lý, vấn đề này được xác định là hậu quả thiệt hại cho các nạn nhân do hành vi trái pháp luật của bị can gây ra.

Còn đối với những fan hâm mộ đến mức mù quáng như: Vì tin vào lời của thần tượng mà đã có hành vi tấn công đối với các nạn nhân, cũng thực hiện các hành vi xâm phạm đến các khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ như danh dự nhân phẩm, uy tín của cá nhân, bí mật đời tư cá nhân, bí mật ngân hàng... Ví dụ, đối với nhóm người tấn công vào website của đài tiếng nói Việt Nam, tấn công đe dọa uy hiếp tinh thần của một số người thì đó là hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể xử lý hình sự. Còn những người hâm mộ tiếp cận những thông tin đó nhưng chưa có hành vi gì vượt quá giới hạn thì sẽ không bị xử lý.

Trước đó, ngày 24/3 bà Phương Hằng đã bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Bà Phương Hằng có thể chịu mức án phạt từ 3 đến 7 năm tù

Hiện tại cơ quan Công an đang mở rộng điều tra xác minh vai trò của những người đã giúp bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bởi lẽ phía sau mỗi buổi livestream của bà Phương Hằng là cả ekip với nhiều người tham gia thực hiện.

