Động thái mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 24/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.HCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Sự việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận đổ dồn sự chú ý. Công chúng cũng quan tâm đến phản ứng của các nghệ sĩ, cá nhân đã từng bị bà Phương Hằng nhắc tên trong các buổi livestream trước đó.

Thời gian trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, trong nhiều livestream bà Phương Hằng đã liên tục nhắc tới Tịnh thất Bồng Lai và vụ việc của cô gái có tên Diễm My. Do vậy, không ít người đã đổ dồn sự chú ý vào động thái của những người sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Được biết, hiện tại các kênh YouTube và trang fanpage của Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) đều do Nhị Nguyên quản lý và đăng tải. Bên cạnh đó, người này còn lập thêm một số kênh YouTube cá nhân mang tên của một số người sinh sống trong Tịnh thất và kêu gọi mọi người đăng ký theo dõi.

Đoạn clip được chia sẻ lại trên kênh YouTube sau khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam

Sau thời điểm bà Phương Hằng bị bắt giữ, trên kênh YouTube của Nhị Nguyên đã chia sẻ lại đoạn clip quay cảnh ông Lê Tùng Vân nằm võng đáp trả lại lời "thách thức" của bà Phương Hằng sau hàng loạt ổn ào thời gian trước đó. Thêm vào đó, Nhị Nguyên còn đặt nhan đề cho đoạn clip là "... thầy ông nội báo trước tội lỗi bà Phương Hằng phải gánh chịu".

Trước đó, không chỉ nhắc tên trong hàng loạt livestream với lời lẽ nặng nề mà bà Phương Hằng còn từng tìm xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An để đối chất trực tiếp với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống trong địa điểm này. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Phương Hằng dù đã đến khu vực Tịnh thất nhưng chỉ ngồi trên xe, xe dừng lại một lúc rồi rời đi, vẫn chưa gặp được ai trong số này.

Nhị Nguyên khoe kênh YouTube nhận được nút bạc

Bên cạnh đó, trên kênh YouTube của 5 chú tiểu, Nhị Nguyên cũng đăng tải đoạn video mới lên kênh YouTube, vui mừng thông báo kênh của mình đã giành được nút bạc. Trong video này, Nhị Nguyên tỏ ra khá phấn khởi quay clip "đập hộp" nút bạc cùng với một số trẻ em tại Tịnh thất Bồng Lai. Không những vậy, người này còn kêu gọi mọi người tiếp tục ủng hộ kênh YouTube của mình để anh có cơ hội lấy tiếp nút vàng.

Động thái của thành viên sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bức xúc và cho rằng không phù hợp. Bởi thời điểm hiện tại, một số cá nhân sinh sống tại Tịnh thất như Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương cũng đang bị tạm giam, ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại hầu tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Cuối tháng 2, Công an huyện Đức Hoà đã chuyển giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.