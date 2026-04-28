Mở mắt đúng cách thấy là thấy Anne Hathaway hôn Dakota Johnson, đóng chung phim 18+ thì ai làm lại 2 chị?

Năm 2026 đánh dấu một năm "cày cuốc" siêng năng của Anne Hathaway khi cô nàng tham gia đến 6 dự án điện ảnh, với 5 bộ phim ra mắt trong năm nay. Mới đây, NSX đã tung ra teaser chính thức cho Verity, với sự xuất hiện của Anne và mỹ nhân 18+ Dakota Johnson. Điều thu hút sự chú ý của khán giả là Anne và Dakota không thường xuyên nhập vai trong những tác phẩm mang thể loại tâm lý giật gân, chưa kể Verity còn xoay quanh những lớp lang gothic vừa đáng sợ vừa hoang dại. Vì thế, dân tình rất kỳ vọng vào màn thể hiện của 2 người đẹp Hollywood.

Verity theo chân Lowen Ashleigh (Dakota), một nữ nhà văn đang chật vật với sự nghiệp và bất ngờ được thuê để hoàn thành cuốn sách dang dở của tác giả nổi tiếng Verity Crawford (Anne) sau khi Verity gặp tai nạn khiến cô không thể tiếp tục viết. Trong quá trình làm việc, Lowen phát hiện một bản thảo chưa hoàn thiện với nhiều nội dung rùng rợn, từ đó dấy lên nghi vấn về trạng thái tâm lý bất ổn của Verity. Dàn diễn viên còn có Josh Hartnett, Brady Wagner, Asel Swango và Daniel Echevarria.

Trong đoạn teaser, Lowen lén lút đi lại trong căn biệt thự của gia đình Crawford, khoác trên người chiếc áo choàng lụa khi Verity đang nằm bất động trên giường. Khi Verity gần như phải nằm liệt, chồng cô là Jeremy (Josh) dần nảy sinh mối quan hệ tình cảm với Lowen. Tuy nhiên, giữa khoảnh khắc hai người trao nhau nụ hôn, Lowen nhận ra có máu trên miệng đối phương và phát hiện điều kinh hoàng hơn đang diễn ra. Người cô đang hôn không phải Jeremy, mà là Verity. Lowen lập tức lùi lại và hét lên đầy sợ hãi.

Từ đây, mối quan hệ bí ẩn giữa 3 người càng khiến người xem trở nên rối ren, không biết liệu âm mưu đằng sau khiến Dakota quay cuồng xuyên suốt 1 phút 40 giây là gì. Một thứ netizen có thể đoán chắc sẽ xảy ra là những phân cảnh ân ái nóng bỏng giữa Anne, Dakota và Josh. Cả 2 nữ diễn viên đều đã có kinh nghiệm đóng phim 18+, đồng thời còn sở hữu sắc vóc quyến rũ nên Verity hứa hẹn sẽ đem đến những thước phim ly kỳ nhưng không kém phần gợi cảm.

Khoảnh khắc hôn nhau chớp nhoáng giữa Dakota và Anne nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích khi teaser vừa tung ra đã mang đến cú twist táo bạo, đồng thời khiến người xem càng tò mò về mối quan hệ thật sự giữa hai nhân vật nữ trong phim. Không ít netizen nhận xét chỉ với vài giây ngắn ngủi, Anne và Dakota đã tạo ra bầu không khí vừa sexy vừa đáng sợ, đúng chất thriller mà Verity đang hướng tới.

Một số bình luận của netizen:

- Tới công chuyện với 2 chị đẹp.

- Đã Anne còn Dakota nữa, ai làm lại 2 bả.

- Úi Anne với Dakota hôn nhau không nằm trong wishlist 2026 của mị.

- Nữa đi 2 chế ơi, em sắp bỏ bạn trai em rồi.

- Nét quá nét quá, phim này quá là nét.

Anne Hathaway là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood, ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa đa dạng giữa dòng phim thương mại lẫn tác phẩm nghệ thuật. Từ nàng công chúa trong The Princess Diaries, vai diễn đoạt Oscar ở Les Misérables cho đến hình tượng thời thượng trong The Devil Wears Prada, Anne luôn được đánh giá cao nhờ diễn xuất thông minh, thần thái sang trọng và sức hút bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn hoạt động đặc biệt năng suất của nữ diễn viên khi cô tham gia tới 6 dự án điện ảnh. Trong đó có Mother Mary, phần hậu truyện được mong chờ The Devil Wears Prada 2 với màn trở lại vai Andrea “Andy” Sachs, bom tấn sử thi The Odyssey trong vai Penelope, The End of Oak Street, phim tâm lý giật gân Verity nơi cô đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất, cùng dự án Alone at Dawn. Riêng Alone at Dawn đã đóng máy từ tháng 2 và hiện đang bước vào giai đoạn hậu kỳ. Với lịch trình dày đặc và loạt vai diễn đa màu sắc, 2026 được xem là năm Anne Hathaway bùng nổ bậc nhất trong sự nghiệp gần đây.

Dakota Johnson là nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng nhờ vẻ đẹp hiện đại, khí chất lạnh lùng cuốn hút và phong cách diễn xuất tự nhiên, tinh tế. Sinh năm 1989, cô xuất thân trong gia đình nghệ thuật khi là con của hai ngôi sao Melanie Griffith và Don Johnson, đồng thời là cháu gái minh tinh Tippi Hedren. Dakota vụt sáng toàn cầu với vai Anastasia Steele trong loạt phim Fifty Shades, từ đó trở thành gương mặt quen thuộc của Hollywood. Những năm gần đây, cô ghi điểm khi liên tục chọn các dự án đa dạng như Suspiria, The Lost Daughter, Cha Cha Real Smooth, Madame Web, Materialists... cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng cũ để khẳng định năng lực diễn xuất. Dakota cũng được yêu thích nhờ thần thái thời trang sang chảnh, cá tính kín tiếng và sức hút rất riêng giữa dàn sao Hollywood đương đại.

Theo Hollywood Reporter